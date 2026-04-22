США вичерпали половину запасів ракет Patriot у війні з Іраном, — CNN

Запаси ключових ракет у США суттєво скоротилися через активне використання під час війни з Іраном, що створює ризики для боєздатності у разі нових конфліктів. Мова йде про високоточну зброю, включно з ракетами системи Patriot.

За словами експертів та осіб, знайомих з нещодавніми внутрішніми оцінками Міністерства оборони, американські військові значно вичерпали свої арсенали ключових ракет під час війни з Іраном та створили ризик нестачі боєприпасів у майбутньому конфлікті, якщо він виникне в найближчі кілька років, повідомили CNN.

Згідно з новим аналізом, проведеним Центром стратегічних та міжнародних досліджень, протягом останніх семи тижнів війни американські збройні сили витратили: щонайменше 45% своїх арсеналів високоточних ударних ракет, щонайменше половину своїх арсеналів ракет THAAD, призначених для перехоплення балістичних ракет, та майже 50% своїх арсеналів ракет-перехоплювачів ППО Patriot.

Раніше цього року Пентагон підписав низку контрактів, які допоможуть розширити виробництво ракет, але терміни постачання для заміни цих систем становлять від трьох до п'яти років, навіть з урахуванням збільшених потужностей. У короткостроковій перспективі США, ймовірно, зберігатимуть достатньо бомб і ракет, щоб продовжувати бойові операції проти Ірану за будь-якого сценарію, якщо нестійкого припинення вогню не вдасться дотримуватися.

Але кількість критично важливих боєприпасів, що залишаються в арсеналах США, більше не є достатньою для протистояння майже рівному супротивнику, такому як Китай, і, ймовірно, знадобляться роки, перш ніж запаси цієї зброї повернуться до довоєнного рівня.

"Високі витрати на боєприпаси створили вікно підвищеної вразливості в західній частині Тихого океану. Знадобиться від одного до чотирьох років, щоб поповнити ці запаси, а потім ще кілька років, щоб розширити їх до необхідного рівня", — сказав CNN Марк Кансіан, полковник морської піхоти США у відставці.

Американські військові також витратили приблизно 30% своїх арсеналів ракет Tomahawk; понад 20% своїх арсеналів далекобійних спільних ракет класу "повітря-поверхня"; та приблизно 20% своїх ракет SM-3 та SM-6. Заміна цих систем займе близько чотирьох-п'яти років.

Це різко контрастує із нещодавньою заявою президента Дональда Трампа про те, що США не відчувають дефіциту зброї. Нещодавні угоди адміністрації Трампа з приватними компаніями повинні збільшити виробництво, але найближчі поставки цих ключових боєприпасів є відносно низькими через невеликі замовлення в минулому.

Перед початком війни голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн та інші військові лідери попереджали Трампа, що тривала військова кампанія може вплинути на арсенали зброї США.

