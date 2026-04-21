"Я очікую бомбардувань": Трамп заявив, що не хоче продовжувати перемир'я з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру продовжувати режим припинення вогню з Іраном і очікує на швидке укладення нової угоди. У разі затягування переговорів він допускає повернення до силового сценарію.

Як повідомляє видання Al Arabiya з посиланням на інтерв’ю Дональда Трампа в ефірі телеканалу CNBC, Вашингтон вважає свої позиції на переговорах достатньо сильними, аби домогтися вигідної домовленості з Тегераном.

"Я не хочу цього робити. У нас небагато часу", — сказав Трамп, коли його запитали про можливість продовження перемир’я.

Президент США прямо заявив, що не зацікавлений у продовженні перемир’я. За його словами, часу для дипломатії залишається обмаль, і рішення потрібно ухвалювати швидко. Якщо цього не станеться, Сполучені Штати можуть відновити удари по Ірану. Трамп дав зрозуміти, що такий варіант у Вашингтоні вважають цілком реалістичним, а армія до нього готова.

Відео дня

"Я очікую бомбардувань, бо думаю, що це кращий підхід. Але ми готові йти. Я маю на увазі, що військові готові йти", — сказав він.

Водночас американська сторона розраховує на проведення переговорів, які можуть відбутися в Пакистані. Іран, за попередньою інформацією, не відкидає участі в них, однак остаточна позиція Тегерана поки що не визначена.

Крім того, під час інтерв’ю Трамп також окреслив бачення поточної ситуації. Зокрема, Telegram-канал Clash Report передає, що, за його словами, США змогли посилити свої позиції після запровадження режиму припинення вогню. За його словами, цей період використали для відновлення ресурсів і підготовки. Окремо він наголосив на стратегічному значенні Ормузької протоки та заявив про повний контроль над нею.

Президент також повідомив про інцидент із затриманням судна з підозрілим вантажем. Він припустив, що до цього може бути причетний Китай.

У своїх заявах Трамп неодноразово повертався до головної тези: якщо домовленості досягти не вдасться найближчим часом, військовий сценарій знову стане актуальним. Водночас він підкреслив, що віддає перевагу укладенню угоди, яка відповідатиме інтересам Сполучених Штатів. Також він згадав про тісні зв’язки з партнерами на Близькому Сході та допустив можливість подальшої співпраці з Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Нагадаємо, що 18 квітня президент США Дональд Трамп скликав засідання оперативного штабу Білого дому через різке загострення ситуації навколо Ормузької протоки та відсутність прогресу в переговорах з Іраном напередодні завершення перемир’я. У Вашингтоні попередили, що без швидкого прориву у перемовинах бойові дії можуть відновитися найближчим часом, тоді як рішення щодо подальших переговорів залишалося невизначеним.

Крім того, Фокус писав, що після повторного закриття Іраном Ормузької протоки десятки суден опинилися заблокованими, а пасажирів круїзних лайнерів евакуювали через загрозу обстрілів. Водночас переговори між США та Іраном залишаються під питанням.