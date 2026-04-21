"Я ожидаю бомбардировок": Трамп заявил, что не хочет продолжать перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать режим прекращения огня с Ираном и ожидает скорейшего заключения нового соглашения. В случае затягивания переговоров он допускает возвращение к силовому сценарию.

Как сообщает издание Al Arabiya со ссылкой на интервью Дональда Трампа в эфире телеканала CNBC, Вашингтон считает свои позиции на переговорах достаточно сильными, чтобы добиться выгодной договоренности с Тегераном.

"Я не хочу этого делать. У нас немного времени", — сказал Трамп, когда его спросили о возможности продления перемирия.

Президент США прямо заявил, что не заинтересован в продолжении перемирия. По его словам, времени для дипломатии остается мало, и решение нужно принимать быстро. Если этого не произойдет, Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану. Трамп дал понять, что такой вариант в Вашингтоне считают вполне реалистичным, а армия к нему готова.

"Я ожидаю бомбардировок, потому что думаю, что это лучший подход. Но мы готовы идти. Я имею в виду, что военные готовы идти", — сказал он.

В то же время американская сторона рассчитывает на проведение переговоров, которые могут состояться в Пакистане. Иран, по предварительной информации, не исключает участия в них, однако окончательная позиция Тегерана пока не определена.

Кроме того, во время интервью Трамп также очертил видение текущей ситуации. В частности, Telegram-канал Clash Report передает, что, по его словам, США смогли усилить свои позиции после введения режима прекращения огня. По его словам, этот период использовали для восстановления ресурсов и подготовки. Отдельно он отметил стратегическое значение Ормузского пролива и заявил о полном контроле над ним.

Президент также сообщил об инциденте с задержанием судна с подозрительным грузом. Он предположил, что к этому может быть причастен Китай.

В своих заявлениях Трамп неоднократно возвращался к главному тезису: если договоренности достичь не удастся в ближайшее время, военный сценарий снова станет актуальным. В то же время он подчеркнул, что предпочитает заключение соглашения, которое будет отвечать интересам Соединенных Штатов. Также он упомянул о тесных связях с партнерами на Ближнем Востоке и допустил возможность дальнейшего сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Напомним, что 18 апреля президент США Дональд Трамп созвал заседание оперативного штаба Белого дома из-за резкого обострения ситуации вокруг Ормузского пролива и отсутствия прогресса в переговорах с Ираном накануне завершения перемирия. В Вашингтоне предупредили, что без быстрого прорыва в переговорах боевые действия могут возобновиться в ближайшее время, тогда как решение о дальнейших переговорах оставалось неопределенным.

Кроме того, Фокус писал, что после повторного закрытия Ираном Ормузского пролива десятки судов оказались заблокированными, а пассажиров круизных лайнеров эвакуировали из-за угрозы обстрелов. В то же время переговоры между США и Ираном остаются под вопросом.