Цены на продукты вырастут: блокада Ормузского пролива грозит миру продовольственным кризисом, — FT

Трейдеры сельскохозяйственной продукции предупреждают, что рынки еще не в полной мере учли риск длительных перебоев в поставках удобрений и других ключевых ресурсов. А потому всему миру грозит "глобальный продовольственный шок".

Перебои в поставках через Ормузский пролив грозят не только ростом цен на топливо, но и голодом. Через этот узкий водный путь Персидского залива проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа и около трети морской торговли удобрениями, что делает его важнейшей артерией как для производства продуктов питания, так и для энергетических рынков, отмечает Financial Times.

"Мы живем в долг", — заявил Пабло Галанте Эскобар, глава подразделения СПГ компании Vitol, выступая на саммите FT Commodities Summit в Лозанне 21 апреля.

Сокращение потоков СПГ через пролив уже привело к снижению промышленного потребления. Эскобар отметил, что около 40 процентов снижения спроса на газ приходится на заводы, особенно на заводы по производству удобрений, после того, как США и Израиль начали удары по Ирану в конце февраля. Природный газ является ключевым сырьем для азотных удобрений, таких как аммиак.

Відео дня

"Энергетический кризис перерастет в продовольственный", — сказал он, предупредив, что сокращение доступности удобрений негативно скажется на урожайности и приведет к росту цен на продукты питания в предстоящие сезоны.

Сбои в судоходстве, вызванные войной на Ближнем Востоке, включая закрытие Ираном пролива и последующую военно-морскую блокаду США распространяются и на глобальную логистику.

Заторы в Панамском канале усилились, поскольку азиатские покупатели переходят на нефть, экспортируемую из Мексиканского залива США, вместо ближневосточных поставок, и танкеры перебивают предложения балкеров за дефицитные транзитные слоты.

По словам Луизы Фоллис, руководителя отдела анализа сухих грузов в брокерской и морской консалтинговой компании Clarksons, это привело к росту стоимости фрахта и задержкам для судов, перевозящих менее ценные грузы, такие как зерно. Время ожидания в канале достигает 40 дней, поскольку операторы нефтяных танкеров платят миллионы долларов, чтобы пройти без очереди.

По ее словам, на некоторых зерновых маршрутах ставки фрахта уже выросли на 50-60 процентов.

Это усиливает давление на американских фермеров, которые и без того с трудом конкурируют с производителями с более низкими затратами, такими как Бразилия, добавила Фоллис, поскольку более высокие ставки фрахта снижают маржу и затрудняют выход на развивающиеся рынки.

Более высокие цены на бункерное топливо усугубляют ситуацию, заставляя суда замедлять ход, что снижает эффективную пропускную способность на рынках сухих грузов. "Это вносит неэффективность в систему в целом", — сказала она.

Виджай Чакраварти, главный специалист по управлению рисками в компании Louis Dreyfus, одном из крупнейших в мире сельскохозяйственных торговых домов, заявил, что ожидания кратковременного конфликта заставили инвесторов недооценить потенциальное воздействие.

"Рынок не учел более длительные потрясения. Никто к этому не готов", — сказал он, добавив, что даже еще шесть месяцев сбоев могут иметь последствия для сельскохозяйственного цикла 2027 года.

Он также указал на растущую конкуренцию за другие критически важные ресурсы, такие как сера, которая перенаправляется на более ценные промышленные нужды, такие как выплавка меди, оставляя производителей удобрений "в конце очереди".

Несмотря на относительно обильные мировые запасы зерна, Чакраварти предупредил, что ответные меры правительств могут усилить шок. Страны, обеспокоенные безопасностью поставок, могут начать наращивать резервы, что еще больше ограничит глобальную доступность и приведет к росту цен, особенно в странах с высокой зависимостью от импорта.

"Все чувствуют, что их суверенитет каким-то образом нарушается в цепочке поставок", — сказал он.

При этом ситуация в Ормузском проливе остается неопределенной. Президент США Дональд Трамп заявил, что продлит перемирие с Ираном на неопределенный срок, чтобы дать возможность для дальнейших мирных переговоров. Переговоры в Пакистане, которые должны были состоятся сегодня, 22 апреля, отменили. Трамп также заявил, что продолжит блокаду морских торговых путей Ирана со стороны ВМС США, которую Иран рассматривает как акт войны.

Напомним, мошенники начали выманивать деньги у капитанов судов за якобы безопасный проход через Ормузский пролив, присылая кораблям сообщения "от иранских властей". При этом пролив все еще блокирован Ираном и США.

А тем временем в Тегеране уже прямо обвиняют Дональда Трампа в том, что он лжет о происходящем в Ормузском проливе и о том, как идет война в Иране.