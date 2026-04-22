Ціни на продукти зростуть: блокада Ормузької протоки загрожує світу продовольчою кризою, — FT

Трейдери сільськогосподарської продукції попереджають, що ринки ще не повною мірою врахували ризик тривалих перебоїв у постачанні добрив та інших ключових ресурсів. А тому всьому світу загрожує "глобальний продовольчий шок".

Перебої в постачанні через Ормузьку протоку загрожують не тільки зростанням цін на паливо, а й голодом. Через цей вузький водний шлях Перської затоки проходить приблизно п'ята частина світового експорту нафти і скрапленого природного газу та близько третини морської торгівлі добривами, що робить його найважливішою артерією як для виробництва харчових продуктів, так і для енергетичних ринків, зазначає Financial Times.

"Ми живемо в борг", — заявив Пабло Галанте Ескобар, глава підрозділу ЗПГ компанії Vitol, виступаючи на саміті FT Commodities Summit у Лозанні 21 квітня.

Скорочення потоків СПГ через протоку вже призвело до зниження промислового споживання. Ескобар зазначив, що близько 40 відсотків зниження попиту на газ припадає на заводи, особливо на заводи з виробництва добрив, після того, як США та Ізраїль почали удари по Ірану наприкінці лютого. Природний газ є ключовою сировиною для азотних добрив, таких як аміак.

"Енергетична криза переросте в продовольчу", — сказав він, попередивши, що скорочення доступності добрив негативно позначиться на врожайності та призведе до зростання цін на продукти харчування в майбутні сезони.

Збої в судноплавстві, спричинені війною на Близькому Сході, включно із закриттям Іраном протоки і подальшою військово-морською блокадою США, поширюються і на глобальну логістику.

Затори в Панамському каналі посилилися, оскільки азіатські покупці переходять на нафту, експортовану з Мексиканської затоки США, замість близькосхідних поставок, і танкери перебивають пропозиції балкерів за дефіцитні транзитні слоти.

За словами Луїзи Фолліс, керівника відділу аналізу сухих вантажів у брокерській і морській консалтинговій компанії Clarksons, це призвело до зростання вартості фрахту і затримок для суден, які перевозять менш цінні вантажі, такі як зерно. Час очікування в каналі досягає 40 днів, оскільки оператори нафтових танкерів платять мільйони доларів, щоб пройти без черги.

За її словами, на деяких зернових маршрутах ставки фрахту вже зросли на 50-60 відсотків.

Це посилює тиск на американських фермерів, які і без того насилу конкурують з виробниками з більш низькими витратами, такими як Бразилія, додала Фолліс, оскільки більш високі ставки фрахту знижують маржу і ускладнюють вихід на ринки, що розвиваються.

Більш високі ціни на бункерне паливо погіршують ситуацію, змушуючи судна сповільнювати хід, що знижує ефективну пропускну здатність на ринках сухих вантажів. "Це вносить неефективність у систему загалом", — сказала вона.

Віджай Чакраварті, головний спеціаліст з управління ризиками в компанії Louis Dreyfus, одному з найбільших у світі сільськогосподарських торговельних будинків, заявив, що очікування короткочасного конфлікту змусили інвесторів недооцінити потенційний вплив.

"Ринок не врахував більш тривалі потрясіння. Ніхто до цього не готовий", — сказав він, додавши, що навіть ще шість місяців збоїв можуть мати наслідки для сільськогосподарського циклу 2027 року.

Він також вказав на зростаючу конкуренцію за інші критично важливі ресурси, як-от сірка, яку переспрямовують на цінніші промислові потреби, як-от виплавка міді, залишаючи виробників добрив "наприкінці черги".

Незважаючи на відносно рясні світові запаси зерна, Чакраварті попередив, що відповідні заходи урядів можуть посилити шок. Країни, стурбовані безпекою поставок, можуть почати нарощувати резерви, що ще більше обмежить глобальну доступність і призведе до зростання цін, особливо в країнах з високою залежністю від імпорту.

"Усі відчувають, що їхній суверенітет якимось чином порушується в ланцюжку поставок", — сказав він.

При цьому ситуація в Ормузькій протоці залишається невизначеною. Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить перемир'я з Іраном на невизначений термін, щоб дати можливість для подальших мирних переговорів. Переговори в Пакистані, які мали відбутися сьогодні, 22 квітня, скасували. Трамп також заявив, що продовжить блокаду морських торговельних шляхів Ірану з боку ВМС США, яку Іран розглядає як акт війни.

