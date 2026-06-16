Угода між США та Іраном: залишилося вісім невирішених питань, — Axios

Угода між США та Іраном була підписана в електронному вигляді 14 червня президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом та спікером іранського парламенту Мохаммедом Багером Галібафом. Але сам текст меморандуму ще ніхто не бачив.

Ця угода вже є перевіркою того, чи зможуть Вашингтон і Тегеран перетворити перерву на полі бою на більш широке врегулювання — починаючи з Ормузької протоки й переходячи до набагато складнішого питання іранської ядерної програми. Але поки що відомо лише те, що протока відкриється не раніше, ніж угоду підпишуть у Швейцарії 19 червня, а тим часом у наявній інформації — безліч прогалин, пише Axios

Очікується, що в п’ятницю Венс, американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер, Галібаф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зустрінуться з пакистанськими та катарськими посередниками для обговорення наступного етапу переговорів.

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Американські офіційні особи заявляють, що повний текст меморандуму про взаєморозуміння буде опубліковано протягом наступних 24–48 годин, хоча Трамп зазначив, що його можна опублікувати лише після підписання угоди.

Загалом Вашингтон і Тегеран змагаються у формуванні громадської думки щодо угоди, яку мало хто читав, але на яку вже реагують ринки, світові лідери та пересічні громадяни.

Ось вісім ключових питань, які виникли навколо угоди між США та Іраном

Чи справді угода набула чинності?

Меморандум про взаєморозуміння було підписано в електронному вигляді в неділю, а більш офіційна церемонія підписання відбудеться в п’ятницю у Швейцарії.

Продовження режиму припинення вогню на 60 днів набуло чинності негайно, але протока ще не повністю відкрита.

У неділю Трамп оголосив про "негайне" зняття американської блокади та відкриття протоки, проте пізніше заявив, що вона відкриється лише в п’ятницю.

Представник Міністерства оборони США заявив, що військовим було дано наказ підготуватися до зняття блокади в п’ятницю.

У понеділок Трамп заявив, що кораблі вже вирушили, хоча іранські державні ЗМІ повідомили, що ситуація в протоці залишилася незмінною.

Чи справді буде відкрито Ормузьку протоку?

Американська сторона незмінно заявляла, що ця угода відкриє пролив без мит та будь-яких інших обмежень.

Незрозуміло, що станеться з Ормузькою протокою

Регіональний дипломат, який брав участь у посередництві, повідомив, що угода передбачає повернення обсягів судноплавства через протоку до довоєнного рівня протягом 30 днів.

Однак іранські офіційні особи заявили державним ЗМІ, що протока не повернеться до "довоєнного стану" і що Іран збереже певний рівень контролю.

Інформаційне агентство Fars повідомило, що Іран погодився не вводити дорожні збори протягом 60 днів, але після цього почне стягувати плату за безпеку та охорону навколишнього середовища.

У підсумку судноплавні компанії діють обережно. Компанія Maersk та інші заявили, що чекають на більшу ясність і гарантії безпеки, а деякі аналітики сумніваються, що обсяги перевезень найближчим часом повернуться до довоєнного рівня.

Високопоставлений чиновник адміністрації повідомив журналістам, що США очікують значного збільшення обсягів перевезень протягом наступних двох тижнів, хоча, ймовірно, вони не повернуться до нормального рівня.

Що отримує Іран?

Обидві сторони сходяться на думці, що Іран отримає дві важливі речі: припинення бойових дій та скасування санкцій, що дозволить експортувати нафту.

Ормузька протока буде відкрита, але незрозуміло, на яких умовах Фото: covid-rules

Вже одне це принесло б Тегерану значний дохід, але іранські державні ЗМІ стверджують, що уряд також отримує мільярди доларів у вигляді заморожених коштів просто за підписання угоди.

Високопоставлений американський чиновник категорично спростував це, заявивши, що Іран отримає доступ до цих коштів лише на основі "моделі оплати за результатами". За словами американської сторони, повна економічна вигода від угоди залежить від підписання більш детальної ядерної угоди.

Також у Вашингтоні заявили, що США готові зробити деякі "невеликі жести" на ранньому етапі процесу щодо заморожених коштів та скасування санкцій, якщо Іран зробить аналогічні "жести", що свідчитимуть про його готовність дотримуватися умов угоди.

Чи згодні сторони з усіма пунктами угоди?

США та Іран надають суперечливі відомості щодо того, що передбачає угода і що кожна сторона отримає натомість.

Частково це пояснюється тим, що переговори велися переважно опосередковано, через посередників, а меморандум про взаєморозуміння є скоріше широкою політичною угодою, ніж детальним договором.

Це може залишити достатньо невизначеності, щоб обидві сторони могли стверджувати, що отримали те, що їм було потрібно, навіть якщо їхні очікування щодо подальшого розвитку подій різняться.

"Мене дещо турбує те, що точка зору Ірану щодо угоди, схоже, відрізняється від того, що стверджує американська переговорна група", — заявив сенатор Ліндсі Грем, відомий соратник Трампа.

Чи побачимо ми текст угоди між Іраном і США?

Більшу частину цієї плутанини можна було б усунути, якби сторони або посередники просто опублікували повний текст меморандуму про взаєморозуміння.

На брифінгу в понеділок високопоставлений чиновник адміністрації заявив, що це відбудеться протягом наступних 24–48 годин. Трамп зазначив, що це може статися не раніше п’ятниці.

Чи виконає Ізраїль умови угоди?

Ця угода зазнає критики з боку всього політичного спектру в Ізраїлі менш ніж за чотири місяці до виборів. Частково це пов’язано з тим, що вона зобов’язує Ізраїль дотримуватися режиму припинення вогню в Лівані.

Ізраїль незадоволений угодою США з Іраном Фото: IRNA

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Ізраїль не виведе свої війська з окупованих ним районів південного Лівану і не відмовиться від можливості відповідати на атаки "Хезболли". Якщо Іран завдасть удару по Ізраїлю через війну в Лівані, сказав Кац, Ізраїль завдасть удару по Ірану "з усією силою".

Високопоставлений американський чиновник заявив, що угода не передбачає виведення ізраїльських військ і не призведе до "одностороннього припинення вогню", тобто Ізраїль може відповісти у разі нападу з боку "Хезболли".

15 червня Дональд Трамп заявив, що сподівається "вирішити" ситуацію в Лівані і що "нам доведеться трохи поговорити про це з "Хезболлою".

Чи буде коли-небудь укладено ядерну угоду?

Меморандум про взаєморозуміння покликаний започаткувати 60-денний цикл ядерних переговорів.

Незрозуміло, що станеться з ядерною програмою Ірану

Американські чиновники визнають, що досягти такої угоди буде дуже складно, з огляду на взаємну недовіру.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, один із посередників, заявив, що цього тижня відбудуться зустрічі, покликані підготувати ґрунт для ядерних переговорів.

Чи поновиться війна між Іраном і США без ядерної угоди?

Американські офіційні особи заявляють, що не виведуть війська, направлені в цей регіон, доти, доки не буде укладено ядерну угоду.

Один із чиновників стверджував, що збитки, завдані Ірану, підвищили шанси на укладення угоди, і заявив, що у Трампа, як і раніше, є "інструменти в його арсеналі", якщо дипломатія зазнає невдачі.

Тим часом іранські офіційні особи стверджують, що Трамп відчайдушно прагнув покласти край війні і що тепер Тегеран має необхідні важелі впливу.

"Гадаю, протягом наступних двох-трьох тижнів ми дізнаємося, чи переростуть ці домовленості у реальну угоду", — заявив журналістам високопоставлений чиновник адміністрації Трампа.

Нагадаємо, раніше "Фокус" докладно писав про те, як в Ізраїлі, США та країнах Перської затоки відреагували на "угоду" Дональда Трампа з Іраном.

Військова операція США та Ізраїлю розпочалася 28 лютого 2026 року. Тоді Дональд Трамп заявляв, що керівництво Ісламської Республіки — це "група жахливих людей, дії яких становлять загрозу для Сполучених Штатів".