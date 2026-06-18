Стосунки Трампа та Нетаньяху вже не є дружніми: лідери сваряться через Іран, — WSJ

Виявилося, що союзники, які разом розпочали операцію "Епічна лють" проти Ірану, зрештою розійшлися в думках щодо того, чи час її завершувати. Тепер вони критикують одне одного та сперечаються по телефону.

Як повідомила газета The Wall Street Journal, Дональд Трамп прагне покласти край американо-ізраїльсько-іранській війні, яка обтяжує економіку США, з чим прем’єр-міністр Ізраїлю категорично не згоден. І тепер глава Білого дому дозволяє собі різкі висловлювання на адресу Біньяміна Нетаньяху, який, на його думку, підштовхує його до цього конфлікту.

"Навіщо ви підриваєте будівлі? Припиніть усе підривати", — критикував Трамп прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху під час нещодавньої телефонної розмови про Ліван, повідомили джерела, обізнані зі змістом розмови.

В іншій заяві він скаржився, що глобальний економічний спад, спричинений війною, може пов’язати його з Гербертом Гувером та Великою депресією 1930-х років.

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Розчарування Трампа в Нетаньяху часом досягало апогею протягом останніх тижнів, коли він намагався покласти край війні з Іраном, а ізраїльський прем’єр-міністр прагнув продовжити боротьбу. Ці відносини мають серйозні наслідки для регіону, який перебуває на порозі потенційної мирної угоди, майбутнє якої може бути зруйноване подальшими військовими атаками Ізраїлю на "Хезболлу" в Лівані.

Інше джерело розповіло, що поки Дональд Трамп і Нетаньяху обговорювали пункти угоди про те, що Іран не вироблятиме ядерну зброю, прем’єр-міністр Ізраїлю запитував Трампа: "Дональде, як ти це підтвердиш?" А в інших розмовах він закликав не довіряти іранцям, посилаючись на події минулого.

Високопоставлений представник адміністрації США, у свою чергу, заявив, що під час переговорів голова ізраїльського уряду наполягав на проведенні додаткових військових операцій, і Трамп втомився від цього.

"Бібі пояснює президенту, чому йому потрібно щось підірвати, і що ізраїльська розвідка знає, як і коли це зробити. Президент слухає. Зазвичай розмови відбуваються за одним і тим самим сценарієм", — зазначив чиновник.

У Білому домі офіційно заявили, що у Трампа "чудові партнерські відносини з Нетаньяху та Ізраїлем", проте наголосили, що "жодна країна і жоден лідер не можуть чинити тиск на президента Трампа, щоб змусити його щось зробити".

А на саміті G7 17 червня Трамп подякував Нетаньяху за співпрацю під час війни з Іраном, водночас критикуючи прем’єр-міністра.

"Бібі — хороша людина. Іноді він трохи перезбуджується. Але у нас чудове партнерство. Ми — великий партнер, а він — дуже дрібний", — сказав Трамп, називаючи Нетаньяху за його відомим прізвиськом. Він також розкритикував Ізраїль, заявивши, що "не обов’язково зносити багатоквартирний будинок, коли ви когось шукаєте".

Кілька днів тому Трамп заявив виданню Axios, що у Нетаньяху "немає ані краплі здорового глузду", оскільки він віддав наказ про нанесення удару по Бейруту, що ледь не зірвало угоду з Тегераном.

Зазначається, що Біньямін Нетаньяху був захоплений зненацька, коли Трамп оголосив про угоду, а Ізраїль так і не ознайомився з меморандумом.

У меморандумі про взаєморозуміння зазначено, що припинення вогню охоплює й бойові дії між Ізраїлем та "Хезболлою", і що Ізраїль повинен буде вивести війська з Лівану відповідно до будь-якої остаточної угоди. Чого Ізраїль робити відмовляється.

Нагадаємо, раніше "Фокус" повідомляв, що Іран виходить із війни зі США та Ізраїлем значно багатшим, ніж був у лютому, і має всі шанси на те, що з нього знімуть багаторічні санкції.

Раніше Дональд Трамп і Біньямін Нетаньяху вже посварилися через Іран у травні, коли президент США прагнув укласти угоду, а прем’єр-міністр Ізраїлю хотів продовжувати ракетні удари.