Биби был вне себя от злости: Нетаньяху и Трамп поругались по телефону из-за Ирана

Как сообщил источник, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в яростный телефонный разговор с Дональдом Трампом, который вывел израильского лидера из себя. У них возникли разногласия по поводу войны в Иране.

Вечером 20 мая лидеры США и Израиля провели сложный и продолжительный телефонный разговор, в ходе которого у них возникли разногласия по поводу дальнейших действий в иранской войне. Нетаньяху все больше сомневается в том, что дальнейшие переговоры с Тегераном приведут к мирному соглашению, и хочет возобновить военные удары. Между тем Трамп хочет активнее добиваться соглашения, в соответствии с которым Иран откажется от своей ядерной программы, сообщает Axios.

Посол Израиля в Вашингтоне проинформировал американских законодателей о том, что Нетаньяху обеспокоен этим звонком, заявив, что у премьер-министра "волосы горели" после напряженного разговора.

"Биби всегда обеспокоен", — сказал другой источник, добавив, что израильский лидер проявлял беспокойство и в прошлом, на предыдущих этапах переговоров.

Трамп заявил, что готов возобновить войну, если переговоры провалятся, но при этом сохраняет уверенность в достижении соглашения.

Выступая 20 мая в Академии береговой охраны, он сказал: "Вопрос лишь в том, завершим ли мы это дело или они подпишут какой-то документ. Посмотрим, что произойдет".

Трамп заявил, что Нетаньяху "сделает все, что я от него захочу" в отношении Ирана, добавив при этом, что у них хорошие отношения. Позже он добавил, что США и Иран находятся "прямо на грани" между заключением сделки и возобновлением войны.

Дискуссия между ними состоялась спустя несколько часов после того, как газета New York Times сообщила, что Израиль с одобрения Трампа вступил в войну с "дерзким" планом по назначению бывшего президента-радикала Махмуда Ахмадинежада новым лидером Ирана после гибели аятоллы Али Хаменеи в результате первых ударов.

Однако план провалился в первый же день, когда Ахмадинеджад был ранен израильским ударом по его дому в Тегеране и с тех пор его никто не видел.

Ахмадинеджад, у которого была ссора с Хаменеи во время президентства с 2005 по 2013 год, был также известен тем, что призывал "стереть Израиль с лица земли".

Он также поддерживал ядерную программу Тегерана и жестоко подавлял инакомыслие среди гражданского населения.

"Провал планов по Ахмадинеджаду лишь еще раз доказывает, что в нынешних рядах их правительства нет хорошего лидера", — заявил Daily Mail американский чиновник, участвовавший в американо-иранских переговорах.

В среду министерство иностранных дел Ирана заявило, что переговоры продолжаются "на основе предложения Ирана из 14 пунктов", и что министр внутренних дел Пакистана находится в Тегеране в качестве посредника. Среди прочего, Иран требует, чтобы США прекратили "пиратство" против иранских судов и разморозили средства, а Израиль должен будет прекратить войну в Ливане.

Источники сообщили Axios, что посредники, в том числе Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Турция и Египет, пытаются сократить разногласия в этом предложении.

Однако остается неясным, изменят ли иранцы свою позицию по ядерной программе.

В среду иранская Революционная гвардия предупредила, что война на Ближнем Востоке выйдет за пределы региона, если США и Израиль возобновят нападения на Исламскую республику и пообещали "сокрушительные удары".

Корпус стражей исламской революции также предупредил, что Иран еще не использовал "все возможности" против Запада.

Угрозы прозвучали после того, как Дональд Трамп 19 мая утверждал, что иранские лидеры "умоляют" о сделке и предупредил, что в ближайшие дни произойдет новая атака со стороны США, если соглашение не будет достигнуто.

"Вы же знаете, каково это — вести переговоры со страной, которую вы сильно превосходите. Они лезут за стол переговоров, умоляя заключить сделку. Надеюсь, нам не придется начинать войну, но, возможно, придется нанести им еще один сильный удар. Пока я не уверен", — сообщил президент США.

При этом представитель иранской армии Мохаммед Акраминия предупредил, что Исламская республика "откроет новые фронты против" США, если те возобновят удары. И сообщил, что иранские военные использовали прекращение огня как возможность "укрепить свои боеспособные возможности".

Тем временем президент США Дональд Трамп продолжает терять поддержку, и рейтинг одобрения политика упал до 35%. Это почти самый низкий уровень с момента его возвращения в Белый дом.