Рейтинг Трампа рухнул до минимума, и дело не в демократах

Президент США Дональд Трамп продолжает терять поддержку, и рейтинг одобрения политика упал до 35%.

Это почти самый низкий уровень с момента его возвращения в Белый дом, сообщает Reuters по результатам своего опроса. Минимальный рейтинг Трампа был 34%.

47-й президент начал свой нынешний срок в январе 2025 года с рейтингом одобрения в 47%, однако с тех пор уровень его поддержки продолжает снижаться, причем не только среди избирателей. Но даже среди представителей его "родной" Республиканской партии.

Главной причиной стала война в Иране, которую США начали вместе с Израилем 28 февраля и до сих пор не закончили. События на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива привели к росту цен на топливо на 50%, что не добавило Трампу популярности.

Недовольство распространяется внутри партии Трампа: 21% республиканцев заявляют, что теперь не одобряют работу президента, по сравнению с 5% сразу после его вступления в должность в январе 2025 года.

Около 79% республиканцев, участвовавших в опросе, заявили, что Трамп хорошо справляется со своей работой, по сравнению с 82% в начале месяца и 91% в начале его срока.

Больше всего однопартийцам президента не нравится, как глава Белого дома справляется с инфляцией и ростом стоимости жизни в США, чем он любил попрекать предшественника Джо Байдена. Лишь 47% республиканцев одобряют действия Трампа в отношении стоимости жизни, по сравнению с 46%, которые считают, что он плохо справляется со своей работой.

Среди американцев в целом только каждый пятый одобряет действия Трампа в этом вопросе.

Политические стратеги Республиканской партии заявили, что снижение популярности Трампа может быть признаком ослабления энтузиазма среди избирателей-республиканцев в преддверии ноябрьских выборов, когда на кону будет контроль над обеими палатами Конгресса США.

"Больше всего меня беспокоит то, что республиканцы, похоже, не так мотивированы участвовать в промежуточных выборах, как демократы сейчас", — завила Джанетт Хоффман, консультант Республиканской партии.

Согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, около 82% республиканцев одобряют действия Трампа в отношении иммиграции, что практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. При этом его политику по отношению к Ирану одобряют лишь 62% республиканцев.

Демократы в подавляющем большинстве не одобряют его, как и две трети независимых избирателей.

Также в последнее время снова начала подниматься тема психического здоровья президента, который недавно опубликовал с соцсетях кадры ИИ, на которых управляет пультом в космосе и гуляет с инопланетянином.

36 врачей выпустили отчет, в котором назвали главные признаки, которые вызывают у них вопросы в отношении здоровья Трампа.

Напомним, Минюст США предоставил Трампу "пожизненный" иммунитет от налоговых проверок.