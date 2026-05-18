Молитвы за дедушку: Трамп "сел" за пульт космической станции и "прогулялся" с инопланетянином (фото)

79-летний президент США Дональд Трамп снова взялся постить картинки, сгенерированные искусственным интеллектом. Всего он сделал 25 публикаций.

Накануне вечером глава Белого дома в Truth Social опубликовал шквал странных видеороликов и изображений, созданных с помощью ИИ, пишет Daily Beast.

На одной из картинок Трамп изображен в роли командира воображаемой космической станции или космического корабля. Он сидит в футуристическом командном центре, наблюдая за Землей из космоса и нажимая красную кнопку.

На экране на заднем плане видно огромное грибовидное облако, поднимающееся в космос, с надписью "Цель уничтожена".

Фото: Truth Social / Donald Trump

Также он опубликовал изображение с наложенной надписью "Космические силы", что является отсылкой к роду войск США, созданному в 2019 году во время первой каденции Трампа.

На другом изображении политик запечатлен в командном пункте, очевидно, руководящий перестрелкой между спутниками, разворачивающейся на заднем плане, а на третьем дефилирует сквозь строй роботизированных армейских подразделений.

Фото: Truth Social / Donald Trump

Американский лидер также поделился картинкой, где идет рядом с инопланетянином на, по всей видимости, военном объекте.

Среди других картинок было немало тех, в которых Трамп высмеивал своих опонентов. В частности, он поделился рисунком, на котором изображены Барака Обама и Джо Байден с конгрессменом Нэнси Пелоси, плавающие в бассейне, заполненном нечистотами.

"Вместо того чтобы работать над снижением расходов для американцев, президент тратит время на игру в гольф и публикацию безумных изображений, созданных искусственным интеллектом. Президент Обама, президент Байден и спикер Пелоси живут в его голове бесплатно, потому что они действительно добились прогресса для Америки, в то время как его администрация потерпела полный и абсолютный провал. Печально!" — прокомментировали изображение у Пелоси.

Трамп также прошелся по губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, опубликовав созданное искусственным интеллектом фото чиновника в образе зомби.

"Даже зомби-Ньюсом выглядит здоровее, чем наш нынешний президент. #МолитвыЗаДедушку", — ответил губернатор на пост Трампа.

Не обошел вниманием политик и отношения с Тегераном, которые обострились до предела.

