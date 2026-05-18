Молитви за дідуся: Трамп "сів" за пульт космічної станції і "прогулявся" з інопланетянином (фото)

79-річний президент США Дональд Трамп знову взявся постити картинки, згенеровані штучним інтелектом. Загалом він зробив 25 публікацій.

Напередодні ввечері глава Білого дому в Truth Social опублікував шквал дивних відеороликів і зображень, створених за допомогою ШІ, пише Daily Beast.

На одній із картинок Трамп зображений у ролі командира уявної космічної станції або космічного корабля. Він сидить у футуристичному командному центрі, спостерігаючи за Землею з космосу і натискаючи червону кнопку.

На екрані на задньому плані видно величезну грибоподібну хмару, що піднімається в космос, з написом "Ціль знищено".

Фото: Truth Social / Donald Trump

Також він опублікував зображення з накладеним написом "Космічні сили", що є відсиланням до роду військ США, створеного 2019 року під час першої каденції Трампа.

На іншому зображенні політик зображений у командному пункті, очевидно, керує перестрілкою між супутниками, що розгортається на задньому плані, а на третьому дефілює крізь стрій роботизованих армійських підрозділів.

Фото: Truth Social / Donald Trump

Американський лідер також поділився картинкою, де йде поруч з інопланетянином на, вочевидь, військовому об'єкті.

Серед інших картинок було чимало тих, у яких Трамп висміював своїх опонентів. Зокрема, він поділився малюнком, на якому зображені Барака Обама та Джо Байден із конгресменом Ненсі Пелосі, що плавають у басейні, заповненому нечистотами.

"Замість того щоб працювати над зниженням витрат для американців, президент витрачає час на гру в гольф і публікацію божевільних зображень, створених штучним інтелектом. Президент Обама, президент Байден і спікерка Пелосі живуть у його голові безоплатно, тому що вони справді домоглися прогресу для Америки, у той час як його адміністрація зазнала повного й абсолютного провалу. Сумно!" — прокоментували зображення у Пелосі.

Трамп також пройшовся по губернатору Каліфорнії Гевіну Ньюсому, опублікувавши створене штучним інтелектом фото чиновника в образі зомбі.

"Навіть зомбі-Ньюсом виглядає здоровішим, ніж наш нинішній президент. #МолитвиЗаДідуся", — відповів губернатор на пост Трампа.

Не оминув увагою політик і відносини з Тегераном, які загострилися до межі.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що доктор Гел Путгофф заявляє, що розбиті НЛО над Америкою містили кілька форм позаземного життя. За його словами, в уламках, зібраних США, було виявлено "щонайменше чотири" різних види позаземних істот.

