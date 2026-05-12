Род Стюарт похвалив короля Чарльза за те, що він "поставив Трампа на місце"

Рок-легенда висловився навіть більш різко. І незрозуміло, що відповів король Великої Британії, який нещодавно повернувся зі США.

Під час заходу в Лондоні, присвяченого 50-річчю благодійної організації The King's Trust, Род Стюарт сказав монарху: "Дозвольте мені сказати, ви чудово попрацювали в Америці. Ви були чудові. Абсолютно чудові. Ви поставили цього маленького мерзотника на місце", цитує ветерана рок-музики Politico.

Род Стюарт відзначив дипломатію короля Чарльза

Минулого місяця Чарльз побував у США з офіційним візитом і виступив перед Конгресом, у якому спростував нападки Трампа на Велику Британію і НАТО. У своїй промові на державній вечері король пожартував: "Якби не ми, ви б говорили французькою!"

У бесіді з Родом Стюартом відповідь короля була невиразною, але пізніше він сказав "так, саме так", на що Стюарт відповів: "Він цього абсолютно не зрозумів". Журналісти припустили, що вони обговорили промову Чарльза перед Конгресом.

Відео дня

Джерела в королівській сім'ї наголосили, що, оскільки слова Його Величності не були почуті, це не слід сприймати як згоду із зіркою.

Король також зустрівся зі співачками Рітою Орою, Крейгом Девідом, а також з акторами і телеведучими.

В інтерв'ю Radio Times у 2025 році Стюарт заявив, що раніше вони з президентом США були друзями, але зараз це вже не так.

"Я не великий шанувальник Трампа, — сказав він. — Я знав його дуже, дуже добре. Я ходив до нього додому. Я живу буквально за півмилі від нього у Флориді... Ми обидва живемо на пляжі. Я ходив на його різдвяні вечірки... Але, наскільки я розумію, він не дуже добре ставився до жінок. Але відтоді, як він став президентом, він став зовсім іншою людиною. Тим, кого я не знаю".

Після того, як Трамп розкритикував британські та натовські війська, заявивши, що вони "трохи відійшли від лінії фронту" в Афганістані, Стюарт опублікував у соцмережах відео, у якому назвав Трампа "ухильником" і зазначив, що не йому критикувати військових.

Нагадаємо, король Чарльз, перебуваючи у США, подарував Дональду Трампу дзвін із підводного човна часів Другої світової війни.

А першу леді США розкритикували за вибір сукні на офіційну вечерю з королівським подружжям.