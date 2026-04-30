Стіл, дзвін і листи: що президенти США дарували британським монархам

Президенти і монархи обмінюються подарунками під час дипломатичних поїздок уже майже два століття. І цього разу король Чарльз привіз Дональду Трампу дуже оригінальні презенти. Але найвідомішим подарунком Британії залишається стіл "Резолют", який видно на кожному фото з Овального кабінету Білого дому.

Король Чарльз подарував президенту США Трампу британську реліквію часів Другої світової війни, виголосив натхненну промову перед Конгресом і відпустив кілька історичних жартів під час свого державного візиту до Вашингтона. І CBS News розповів, що зазвичай дарують один одному монархи та президенти.

Чарльз подарував Трампу дзвін

Король Чарльз подарував Трампу оригінальний дзвін підводного човна часів Другої світової війни.

Дзвін колись висів на борту британського підводного човна HMS Trump, списаного 1971 року. Насправді, це не прізвище вигравірувано на дзвоні. Просто всі 53 підводні човни класу Т, побудовані до і після Другої світової війни, отримали назви, що починаються на букву Т — від Tuna і Tempest до Tally-Ho і Tiptoe.

"Якщо вам коли-небудь знадобиться з нами зв'язатися, просто зателефонуйте нам", — пожартував Чарльз.

Згідно з прес-релізом Букінгемського палацу, король також подарував президенту Трампу оформлену в рамку копію креслень письмового столу "Резолют" 1879 року. Оригінал перебуває в Національному морському музеї в Лондоні.

Креслення, що містяться в проєктній документації, показують фасад, верхню частину і виступ президентського столу в Овальному кабінеті. За даними Букінгемського палацу, стіл "Резолют" був створений з деревини британського дослідницького корабля HMS Resolute, який уряд США "відновив і відремонтував", а потім відправив королеві Вікторії в грудні 1856 року як "жест доброї волі та дружби між Сполученими Штатами і Сполученим Королівством".

"Резолют", мабуть, найвідоміший і найдовговічніший подарунок Великої Британії президенту США. Цей стіл, який є центральним елементом Білого дому з 1880 року, був подарований королевою Вікторією президенту Ратерфорду Б. Гейсу. Гейсу. "Резолют" був виготовлений після того, як корабель був виведений з експлуатації в 1879 році. Крім нього тесля Вільям Евенден створив ще два столи.

Дональд Трамп за столом "Резолют" Фото: The White House

А королева Камілла подарувала Меланії Трамп брошку від британського ювелірного дизайнера Фіони Рей.

Трамп вручив королю Чарльзу примірник листа 1785 року, написаного президентом Джоном Адамсом дипломату Джону Джею.

У листі Адамс, який обіймав тоді посаду посла США у Великій Британії, виклав подробиці своєї зустрічі з королем Георгом III у Сент-Джеймському палаці. Адамс "описав сильну емоційну напругу", зокрема взаємне бажання лідерів відновити "дружбу між двома країнами" після здобуття Сполученими Штатами незалежності від Великої Британії.

А Меланія Трамп подарувала королеві Каміллі шість срібних чайних ложок Tiffany's English King і баночку меду з Білого дому.

Дизайн чайних ложок натхненний "королівськими" зразками, представленими Букінгемським палацом, що були популярними в Англії та Америці наприкінці XIX століття. Крім того, на кожній чайній ложці вручну вигравірувані ініціали Камілли.

Що ще дарували президенти королям Великої Британії

Коли в травні 2011 року Барак і Мішель Обама відвідали королеву Єлизавету і герцога Единбурзького, президент США отримав колекцію президентських листів від королеви Вікторії, її прапрабабусі. Серед листів був лист Джона Квінсі Адамса тодішній принцесі Вікторії від 1834 року. Також був лист Вікторії Мері Тодд Лінкольн після вбивства її чоловіка Авраама Лінкольна.

Двома роками раніше президент Обама потрапив у заголовки газет, подарувавши королеві iPod. Під час візиту 2011 року Обами подарували королеві шкіряний альбом із рідкісними пам'ятними речами і фотографіями з візиту її батьків, короля Георга VI і королеви Єлизавети, до Сполучених Штатів 1939 року.

Королеві Каміллі подарували мед із вуликів Білого дому Фото: Twitter/The White House

Дональд Трамп відомий тим, що захоплюється британською монархією і королівською родиною. Свій перший офіційний візит до Великої Британії як президент він здійснив у липні 2018 року. Під час цієї поїздки президент подарував королеві Єлизаветі олов'яну конячку — один із багатьох подарунків, пов'язаних із кінним спортом, які США дарували Єлизаветі та принцу Філіпу протягом багатьох років.

Протягом свого першого терміну Трамп тричі зустрічався з королівською родиною, а під час свого другого терміну вже встиг здійснити один візит.

Один із подарунків від американських політиків королева Камілла навіть одягла на себе. На ній була брошка з прапорами Великої Британії та США, подарована королеві Єлизаветі під час її першого візиту до Сполучених Штатів 1957 року.

Крім того, у США стався конфуз перед візитом Чарльза III. 15 австралійських прапорів вивісили у Вашингтоні замість британських.