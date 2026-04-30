Стол, колокол и письма: что президенты США дарили британским монархам

Президенты и монархи обмениваются подарками во время дипломатических поездок уже почти два столетия. И в этот раз король Чарльз привез Дональду Трампу очень оригинальные презенты. Но самым известным подарком Британии остается стол "Резолют", который виден на каждом фото из Овального кабинета Белого дома.

Король Чарльз подарил президенту США Трампу британскую реликвию времен Второй мировой войны, произнес вдохновенную речь перед Конгрессом и отпустил несколько исторических шуток во время своего государственного визита в Вашингтон. И CBS News рассказал, что обычно дарят друг другу монархи и президенты.

Чарльз подарил Трампу колокол

Король Чарльз подарил Трампу оригинальный колокол подводной лодки времен Второй мировой войны.

Колокол когда-то висел на борту британской подводной лодки HMS Trump, списанной в 1971 году. На самом деле, это не фамилия выгравирована на колоколе. Просто все 53 подводные лодки класса Т, построенные до и после Второй мировой войны, получили названия, начинающиеся на букву Т — от Tuna и Tempest до Tally-Ho и Tiptoe.

"Если вам когда-нибудь понадобится с нами связаться, просто позвоните нам", — пошутил Чарльз.

Согласно пресс-релизу Букингемского дворца, король также подарил президенту Трампу оформленную в рамку копию чертежей письменного стола "Резолют" 1879 года. Оригинал находится в Национальном морском музее в Лондоне.

Чертежи, содержащиеся в проектной документации, показывают фасад, верхнюю часть и выступ президентского стола в Овальном кабинете. По данным Букингемского дворца, стол "Резолют" был создан из древесины британского исследовательского корабля HMS Resolute, который правительство США "восстановило и отремонтировало", а затем отправило королеве Виктории в декабре 1856 года в качестве "жеста доброй воли и дружбы между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством".

"Резолют", пожалуй, самый известный и долговечный подарок Великобритании президенту США. Этот стол, являющийся центральным элементом Белого дома с 1880 года, был подарен королевой Викторией президенту Ратерфорду Б. Хейсу. "Резолют" был изготовлен после того, как корабль был выведен из эксплуатации в 1879 году. Кроме него плотник Уильям Эвенден создал еще два стола.

Дональд Трамп за столом "Резолют" Фото: The White House

А королева Камилла подарила Мелании Трамп брошь от британского ювелирного дизайнера Фионы Рэй.

Трамп вручил королю Чарльзу экземпляр письма 1785 года, написанного президентом Джоном Адамсом дипломату Джону Джею.

В письме Адамс, занимавший тогда пост посла США в Великобритании, изложил подробности своей встречи с королем Георгом III в Сент-Джеймсском дворце. Адамс "описал сильное эмоциональное напряжение", в том числе взаимное желание лидеров восстановить "дружбу между двумя странами" после обретения Соединенными Штатами независимости от Великобритании.

А Мелания Трамп подарила королеве Камилле шесть серебряных чайных ложек Tiffany's English King и баночку меда из Белого дома.

Дизайн чайных ложек вдохновлен "королевскими" образцами, представленными Букингемским дворцом, которые были популярны в Англии и Америке в конце XIX века. Кроме того, на каждой чайной ложке вручную выгравированы инициалы Камиллы.

Что еще дарили президенты королям Великобритании

Когда в мае 2011 года Барак и Мишель Обама посетили королеву Елизавету и герцога Эдинбургского, президент США получил коллекцию президентских писем от королевы Виктории, ее прапрабабушки. Среди писем было письмо Джона Куинси Адамса тогдашней принцессе Виктории от 1834 года. Также было письмо Виктории Мэри Тодд Линкольн после убийства ее мужа Авраама Линкольна.

Двумя годами ранее президент Обама попал в заголовки газет, подарив королеве iPod. Во время визита 2011 года Обамы подарили королеве кожаный альбом с редкими памятными вещами и фотографиями с визита ее родителей, короля Георга VI и королевы Елизаветы, в Соединенные Штаты в 1939 году.

Королеве Камилле подарили мед из ульев Белого дома Фото: Twitter/The White House

Дональд Трамп известен тем, что восхищается британской монархией и королевской семьей. Свой первый официальный визит в Великобританию в качестве президента он совершил в июле 2018 года. Во время этой поездки президент подарил королеве Елизавете оловянную лошадку — один из многих подарков, связанных с конным спортом, которые США преподносили Елизавете и принцу Филиппу на протяжении многих лет.

В течение своего первого срока Трамп трижды встречался с королевской семьей, а во время своего второго срока уже успел совершить один визит.

Один из подарков от американских политиков королева Камилла даже надела на себя. На ней была брошь с флагами Великобритании и США, подаренная королеве Елизавете во время ее первого визита в Соединенные Штаты в 1957 году.

Напомним, ранее первую леди США раскритиковали за выбор платья на официальный ужин с королевской четой.

Кроме того, в США произошел конфуз перед визитом Чарльза III. 15 австралийских флагов вывесили в Вашингтоне вместо британских.