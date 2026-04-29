Королева Камилла и Мелания Трамп ошеломили роскошными образами в Белом доме (фото)

Первая леди США и королева Камилла появились на торжественном ужине в Белом доме в изысканных вечерних образах и драгоценностях с королевской историей. Мероприятие проходило по самому формальному дресс-коду — white tie, поэтому гости придерживались максимально торжественного стиля.

Первая леди выбрала бледно-розовое шелковое платье без бретелей от Christian Dior Haute Couture, дополнив его молочно-белыми замшевыми перчатками Dior. Образ завершили шелковые туфли того же нежно-розового оттенка, пишет BBC.

Королева Камилла появилась в насыщенно-розовом вечернем платье от Fiona Clare. Она сочетала его с ожерельем из аметистов и бриллиантов, которое бывшая герцогиня Кентская подарила королеве Виктории, а впоследствии оно перешло к королеве Марии.

Камилла, Чарльз, Дональд и Мелания в Белом доме Фото: The Royal Family

Король и президент были одеты в черные смокинги с белыми рубашками. Монарх дополнил свой образ синей лентой и медалями.

Камила, королева-консорт Великобритании и Мелания Трамп устроили негласное модное противостояние, демонстрируя элегантные и взвешенные образы 27 апреля. Камилла в тот день выбрала классическое светлое платье с деликатной отделкой, которое подчеркивало традиционный королевский стиль.

Чарльз и Трамп потроллили друг друга во время ужина. В частности, Трамп в начале своей речи похвалил короля за выступление в Конгрессе, пошутив: мол, тот смог заставить демократов аплодировать стоя.

Кроме того, в США произошел конфуз перед визитом Чарльза III. 15 австралийских флагов вывесили в Вашингтоне вместо британских.