Битва нарядов на самом высоком уровне: Камилла и Мелания поразили публику (фото)

В Вашингтоне во время официального приема 27 апреля внимание публики привлекла не только политика, но и стиль королевы и первой леди США. Камила, королева-консорт Великобритании и Мелания Трамп устроили негласное модное противостояние, демонстрируя элегантные и взвешенные образы.

Появление королевской пары вместе с Дональдом Трампом стало одним из самых обсуждаемых событий дня. Одно из фото королевская семья опубликовала в Instagram.

Образ Камиллы

Камилла выбрала классическое светлое платье с деликатной отделкой, которое подчеркивало традиционный королевский стиль — сдержанный, но утонченный. Ее образ дополняли нейтральные аксессуары и аккуратная прическа, что создавало ощущение вневременной элегантности.

Королева Камилла и первая леди США Мелания Трамп во время приема Фото: Instagram

Образ Мелании Трамп

Зато Мелания Трамп сделала ставку на современный минимализм — кремовый костюм с четким кроем выглядел безупречно структурировано и подчеркивал ее фирменный стиль. Высокие каблуки и лаконичные украшения завершили образ.

Відео дня

