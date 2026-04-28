Трамп встретился с королем Чарльзом III и почти сразу нарушил монарший протокол: что он сделал

В понедельник после обеда президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп встретили британского короля Чарльза III и королеву Камиллу в Белом доме. Главе Белого дома не понадобилось много времени, чтобы нарушить протокол.

Во время приема британских гостей Дональд Трамп нарушил одно из главных неписаных правил королевского этикета, которое заключается в том, чтобы никогда не инициировать физический контакт с членом королевской семьи. Об этом пишет издание Daily Mail.

Когда королевская чета прибыла на Южную лужайку Белого дома, Трамп крепко пожал руку королю, а Мелания поцеловала королеву в обе щеки. После этого они фотографировались для прессы, обмениваясь при этом улыбками и короткими репликами.

Далее супруги направились в главную резиденцию Белого дома, чтобы выпить чаю и осмотреть ульи на Южной лужайке.

Когда пары вернулись в здание, Дональд Трамп похлопал Чарльза III по плечу, демонстрируя дружеский знак. Однако именно это стало нарушением королевского протокола.

Відео дня

Однако, как заметил эксперт по королевскому этикету, король Чарльз всегда относился к таким вещам рассудительнее, чем, например, его мама — покойная королева Елизавета II. Казалось, что монарх и вовсе не обратил на это внимание.

"Чарльз всегда относился к этому более спокойно, чем его мать (королева Елизавета II — ред.), а жест Трампа был чрезвычайно сдержанным как для него", — пояснил эксперт.

Трамп не впервые нарушает королевский этикет

Издание пишет, что Дональд Трамп уже не впервые оказывается в центре внимания из-за нарушения королевского этикета. В июле 2018 года во время государственного визита в Великобританию Трампа заметили, когда он повернулся спиной к королеве Елизавете и шел впереди нее в то время, как они проходили мимо войск. Тогда этот жест был оценен как "серьезное нарушение" протокола.

Во время встречи с королем Чарльзом в Лондоне в 2025 году Трампа также подловили на чрезмерной близости с монархом.

