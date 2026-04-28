Трамп зустрівся з королем Чарльзом III і майже одразу порушив монарший протокол: що він зробив

У понеділок після обіду президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп зустріли британського короля Чарльза III та королеву Каміллу у Білому домі. Главі Білого дому не знадобилося багато часу, щоб порушити протокол.

Під час прийому британських гостей Дональд Трамп порушив одне з головних неписаних правил королівського етикету, яке полягає у тому, щоб ніколи не ініціювати фізичний контакт із членом королівської сім'ї. Про це пише видання Daily Mail.

Коли королівське подружжя прибуло на Південну галявину Білого дому, Трамп міцно потиснув руку королюю, а Меланія поцілувала королеву в обидві щоки. Після цього вони фотографувалися для преси, обмінюючись при цьому посмішками та короткими репліками.

Далі подружжя попрямували у головну резиденцію Білого дому, щоб випити чаю і оглянути вулики на Південній галявині.

Коли пари повернулися до будівлі, Дональд Трамп поплескав Чарльза III по плечу, демонструючи дружній знак. Проте саме це стало порушенням королівського протоколу.

Проте, як зауважив експерт із королівського етикету, король Чарльз завжди ставився до таких речей розважливіше, аніж, наприклад, його мама — покійна королева Єлизавета II. Здавалося, що монарх і зовсім не звернув на це увагу.

"Чарльз завжди ставився до цього більш спокійно, ніж його мати (королева Єлизавета II — ред.), а жест Трампа був надзвичайно стриманим як для нього", — пояснив експерт.

Трамп не вперше порушує королівський етикет

Видання пише, що Дональд Трамп вже не вперше опиняється в центрі уваги через порушення королівського етикету. У липні 2018 року під час державного візиту до Великої Британії Трампа помітили, коли він повернувся спиною до королеви Єлизавети та йшов попереду неї у той час, як вони проходили повз війська. Тоді цей жест було оцінено як "серйозне порушення" протоколу.

Під час зустрічі з королем Чарльзом у Лондоні у 2025 році Трампа також підловили на надмірній близькості з монархом.

