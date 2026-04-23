Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом (відео)

"Приємно повернутися в Україну", — сказав син короля Великобританії Чарльза, коли вийшов з потяга.

Журналіст Крис Щіп опублікував відео того, як принц виходить з вагону потяга та обіймається із людьми на пероні.

Гаррі розповів ITV News, що хотів "нагадати людям вдома та по всьому світу, з чим зіткнулася Україна, і підтримати людей і партнерів, які щодня, щохвилини виконують надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах".

Нагадаємо, у вересні 2025 року Гаррі вперше прибув до України на запрошення українського уряду. Під час подорожі до столиці України герцог Сассекський розповів, що союзники не можуть зупинити війну, але можуть зробити усе можливе для прискорення відновлення постраждалих бійців.

Під час поїздки член королівської родини Великобританії відвідав лікарні, зустрівся з військовими та родинами загиблих, а також поділився емоційними враженнями від меморіалу на Майдані.