Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом (видео)

"Приятно вернуться в Украину", — сказал сын короля Великобритании Чарльза, когда вышел из поезда.

Журналист Крис Щип опубликовал видео того, как принц выходит из вагона поезда и обнимается с людьми на перроне.

Гарри рассказал ITV News, что хотел "напомнить людям дома и по всему миру, с чем столкнулась Украина, и поддержать людей и партнеров, которые ежедневно, ежеминутно выполняют чрезвычайную работу в невероятно сложных условиях".

Напомним, в сентябре 2025 года Гарри впервые прибыл в Украину по приглашению украинского правительства. Во время путешествия в столицу Украины герцог Сассекский рассказал, что союзники не могут остановить войну, но могут сделать все возможное для ускорения восстановления пострадавших бойцов.

Во время поездки член королевской семьи Великобритании посетил больницы, встретился с военными и семьями погибших, а также поделился эмоциональными впечатлениями от мемориала на Майдане.