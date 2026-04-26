Мелании Трамп — 56: что известно о загадочной первой леди с неоднозначной репутацией (фото)

26 апреля день рождения отмечает Мелания Трамп — одна из самых закрытых и одновременно обсуждаемых первых леди современности. По состоянию на 2026 год она второй раз находится в этой роли — после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Ее публичный образ формировался на пересечении сдержанности, ограниченной публичности и постоянного внимания со стороны медиа, которые нередко пытались интерпретировать ее молчание не меньше, чем слова.

В отличие от многих своих предшественниц, Мелания Трамп не стремилась играть активную политическую роль. Она редко давала интервью, избегала участия в открытых политических дискуссиях и часто дистанцировалась от резких заявлений своего мужа — Дональда Трампа. Такая модель поведения создала вокруг нее образ сдержанной и одновременно загадочной фигуры, что только усиливало интерес к ее личности. Фокус рассказывает подробнее о Мелании Трамп по случаю ее 56-летия.

Благотворительность и первый срок

Во время своего первого пребывания в Белом доме она инициировала программу "Be Best", направленную на поддержку детей, в частности в вопросах онлайн-безопасности и эмоционального благополучия. После завершения первого президентского срока ее публичная активность в этой сфере стала менее заметной, однако в различных источниках упоминалась ее причастность к благотворительным и гуманитарным инициативам.

Первая леди Мелания Трамп Фото: Instagram

Второй срок и Украина

Вернувшись к роли первой леди после инаугурации в 2025 году, она сохраняет сдержанный публичный стиль, но ее гуманитарная деятельность получила новое международное измерение. Одним из самых заметных направлений стало участие в усилиях по воссоединению украинских детей с семьями после их разделения из-за войны России против Украины.

В апреле 2026 года Белый дом сообщил, что Мелания Трамп уже в четвертый раз способствовала такому процессу: шесть украинских несовершеннолетних, находившихся в Российской Федерации, должны были вернуться к семьям в Украину, а еще одного ребенка планировали вернуть позже в том же месяце. Это делает украинское направление одним из наиболее конкретных примеров ее благотворительной и гуманитарной активности во время второго периода пребывания в роли первой леди.

Первая леди Мелания Трамп Фото: Instagram

Упоминания в делах Эпштейна

В то же время интерес к Мелании Трамп подогревался и из-за упоминания ее имени в материалах, связанных с Джеффри Эпштейном — фигурой одного из самых резонансных скандалов последних десятилетий. В обнародованных документах ее имя фигурирует в контексте ограниченных светских контактов начала 2000-х годов, в частности отдельных электронных писем. В то же время никаких доказательств ее причастности к преступлениям не существует, и сама она публично отрицала любые связи с Эпштейном.

Слухи и спекуляции

Время от времени в информационном пространстве появлялись и предположения о возможной роли Джеффри Эпштейна в знакомстве Мелании с Дональдом Трампом. Однако такие утверждения не подтверждены никакими авторитетными источниками и остаются на уровне спекуляций. Общепринятая версия заключается в том, что они познакомились в 1998 году на светском мероприятии в Нью-Йорке.

Дональд и Мелания Трамп Фото: Instagram

Контрасты образа

В итоге образ Мелании Трамп формируется из сочетания сдержанности, избирательной публичности и постоянного присутствия в информационном поле. Ее деятельность в сфере детских инициатив сосуществует с повышенным вниманием к любым упоминаниям ее имени в контексте громких дел, даже если такие упоминания не имеют подтвержденной связи с противоправной деятельностью.

Именно эта многогранность — между приватностью и публичностью, между социальными инициативами и информационными противоречиями — и определяет ее как одну из самых неоднозначных фигур среди современных первых леди.

