Элегантная квартира в Нью-Йорке: СМИ выяснили, где живет Мелания Трамп

Известный журналист и автор книг Майкл Вольф обнаружил, что первая леди не живет в Белом доме. И не появляется в имении Мар-а-Лаго, в котором Дональд Трамп обожает устраивать вечеринки. У нее есть своя квартира в Нью-Йорке, где она строит свою собственную империю.

Иск Майкла Вольфа против Мелании Трамп разоблачил притворство, будто основное место жительства первой леди находится с ее мужем во Флориде, говорит биограф президента, пишет Daily Beast.

Трейлер фильма "Мелания"

В подкасте Inside Trump’s Head Вольф объяснил, что сопротивление Трамп получению уведомления о судебном заседании — и ее ходатайство о передаче дела в федеральный суд — привело его к выводу, что она живет в Нью-Йорке.

"Это главный вопрос в этом судебном процессе: где она живет? Им либо придется доказать, что они живут во Флориде, либо смириться с тем фактом, что она живет в Нью-Йорке" — сказал Вольф, который подал иск о праве допросить чету Трамп об их связях с Джеффри Эпштейном.

Отношения пары в лучшем случае "отстраненные" и "безусловно, отличаются от отношений любого президента и первой леди", — сказал Вольф.

"Дело в том, что она живет в Нью-Йорке, а он — где-то в другом месте", — сказал он, добавив, что, хотя Мелания Трамп и утверждала, что у нее есть водительские права Флориды, доказательства ее связей с Нью-Йорком содержатся в недавно вышедшем документальном фильме о Мелании.

Биограф президента США Майкл Вольф говорит, что первая леди опирается на скудные доказательства того, что она живет во Флориде, чтобы попытаться добиться переноса его иска против нее туда.

Мелания Трамп большую часть времени проводит в Нью-Йорке Фото: The Daily Mail

"Единственное доказательство, которое они пока представили, чтобы доказать, что она является резидентом Флориды, — это водительское удостоверение, а во Флориде для получения водительских прав достаточно адреса, второго дома. Очевидно, у них есть адрес в Мар-а-Лаго и тот факт, что она голосует во Флориде, но и там для голосования достаточно адреса", — сказал Вольф.

По его словам, закон США гораздо яснее определяет, что представляет собой место жительства. "Место жительства — это место, где вы фактически живете, где проводите время, где ваши связи, где вы построили жизнь, где ваше сердце. И на самом деле она неоднократно говорила — и делает это в фильме "Мелания" — что Нью-Йорк — это место, где находится ее сердце", - отметил Вольф.

Журналист напомнил, что помощник Эпштейна сообщил федеральным агентам, что именно покойный финансист познакомил Меланию с Дональдом Трампом. А также он считает, что 55-летняя первая леди строит свой бренд в Нью-Йорке.

По его мнению, она начинает новую деловую жизнь в Нью-Йорке, и это способ использовать свои отношения с президентом Соединенных Штатов, одновременно дистанцируясь от него. Так как Мелания Трамп хочет обрести финансовую, а также географическую независимость от президента Соединенных Штатов.

Мелания Трамп появляется в компании мужа крайне редко Фото: Flotus

За исключением особых случаев, Мелания редко бывает в Белом доме. Она живет в апартаментах в Башне Трампа, там же, где расположен пентхаус самого Трампа. Но эти две квартиры выглядят совершенно по-разному, говорит Вольф: "Его квартира — это рококо в стиле Трампа, а ее — это своего рода элегантный, минималистичный стиль Мелании".

Мелания Трамп не живет в позолоченном пентхаусе своего мужа

На прошлой неделе Вольф рассказал, что когда его юридическая команда попыталась вручить Трампу документы в здании, консьерж на ресепшене подтвердил, что она там проживает. Но они, как и ее адвокат во Флориде, отказались принять документы.

Напомним, ранее первая леди США пропустила важное событие в жизни администрации Белого дома. Дональд Трамп устроил свадебную вечеринку для своего верного соратника, но Мелании Трамп на торжестве не было.

