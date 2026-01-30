Мелания Трамп показалась в Dolce & Gabbana на премьере собственного документального фильма (фото)

Мелания Трамп посетила премьеру документального фильма Amazon накануне его мирового релиза. Первый публичный показ ленты состоялся в Центре Кеннеди Трампа в Вашингтоне.

На красной дорожке Мелания Трамп появилась вместе с президентом США Дональдом Трампом. Первая леди выбрала черный костюм-юбку Dolce & Gabbana и обувь Christian Louboutin. Дональд Трамп был одет в синий костюм и темно-красный галстук, пишет Page Six.

Президент США заявил, что гордится работой жены, отметив, что создание такого фильма является сложным процессом.

После показа фильма было запланировано две вечеринки — официальную и неофициальную, которая состоится в частном клубе Дональда Трампа — младшего. На альтернативном мероприятии запланировано выступление рэпера Akon.

Фильм срежиссировал Бретт Ретнер. Это первый публичный показ ленты, посвященной Мелании Трамп. Ранее первая леди организовала закрытый просмотр фильма в Белом доме.

Відео дня

Дональд и Мелания Трамп посетили премьеру документального фильма Фото: Reuters

Продюсер ленты и старший советник Мелании Трамп Марк Бекман заявил, что фильм демонстрирует беспрецедентный доступ к деятельности первой леди, в частности к закрытым встречам и локациям.

По его словам, документальный фильм планируют выпустить в ограниченный кинопрокат, чтобы обеспечить полноценный кинематографический формат просмотра.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Amazon MGM Studio представила первый трейлер документального фильма "Мелания", который посвящен первой леди США Мелании Трамп. Она же выступила продюсером проекта.

Эксперт рассказала о коллекции туфель Мелании Трамп.

Кроме того, Дональд и Мелания Трамп во всем черном показали рождественский портрет.