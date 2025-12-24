Дональд и Мелания Трамп во всем черном показали рождественский портрет (фото)

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп представили официальный рождественский портрет, для которого выбрали сдержанные образы в черных тонах. Фото было обнародовано Белым домом и сразу привлекло внимание элегантным и нетипичным для праздников стилем супругов.

Во вторник, 23 декабря, Белый дом обнародовал фотографию, на которой Дональд Трамп изображен в классическом смокинге с белой рубашкой, а Мелания Трамп — в изящном черном платье. Снимок был сделан 7 декабря в Кросс-Холле Белого дома.

Вероятно, рождественский портрет был сделан в день, когда президентская чета посещала гала-вечер церемонии награждения лауреатов премии Kennedy Center. Именно тогда Мелания Трамп появлялась в таком же платье.

Рождественский портрет президента США и первой леди Фото: The White House

На мероприятии 7 декабря первая леди, как почетный председатель Центра Кеннеди, предстала в элегантном архитектурном черном платье с высоким вырезом и изящными рукавами-крылышками, дополнив образ бриллиантовыми серьгами и браслетом.

Дональд и Мелания на мероприятии 7 декабря Фото: The White House

Декор Белого дома

В этом году первая леди выбрала для рождественского декора тему "Home is Where the Heart Is" ("Дом там, где сердце"). Праздничное оформление поражает масштабами: в залах Белого дома использовано более 25 тысяч футов (11 тысяч килограмм) лент, более 2 тысяч гирлянд из лампочек, более 120 фунтов (54 кг) имбирного печенья, около 2 800 золотых звезд, более 10 тысяч синих бабочек и более 700 футов (317 кг) зеленых гирлянд.

В Белом доме установлена 51 рождественская елка и размещено 75 фирменных рождественских венков Трампа с классическими красными бантами, которые украшают окна здания извне.

Украшенный Белый дом Фото: The White House

В рождественском обращении Белого дома отмечается: "Этот сезон также приглашает нас задуматься над благословениями, которые мы разделяем. Почти 250 лет наша нация росла благодаря надеждам и упорному труду семей, которые верили в нечто большее, чем они сами. Их пример вдохновляет нас и сегодня, особенно на Рождество, когда мы собираемся с близкими, чтобы отпраздновать веру, семью и свободу, которые определяют нашу национальную историю".

Белый дом снова открыл свои двери для публичных рождественских экскурсий со 2 декабря. Посетители могут увидеть праздничные декорации на парадном этаже и приобщиться к ежегодной традиции, которая превращает резиденцию президента в символ праздничного духа, тепла, веры и надежды.

