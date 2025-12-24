Елегантний чорний: Дональд і Меланія Трамп показали різдвяний портрет і прикрашений Білий дім (фото)

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп представили офіційний різдвяний портрет, для якого обрали стримані образи в чорних тонах. Фото було оприлюднене Білим домом і одразу привернуло увагу елегантним та нетиповим для свят стилем подружжя.

У вівторок, 23 грудня, Білий дім оприлюднив світлину, на якій Дональд Трамп зображений у класичному смокінгу з білою сорочкою, а Меланія Трамп — у витонченій чорній сукні. Знімок був зроблений 7 грудня у Крос-Холі Білого дому.

Ймовірно, різдвяний портрет був зроблений у день, коли президентське подружжя відвідувало гала-вечір церемонії нагородження лауреатів премії Kennedy Center. Саме тоді Меланія Трамп з’являлася у такій самій сукні.

Різдвяний портрет президента США і першої леді Фото: The White House

На заході 7 грудня перша леді, як почесна голова Центру Кеннеді, постала в елегантній архітектурній чорній сукні з високим вирізом і витонченими рукавами-крильцями, доповнивши образ діамантовими сережками та браслетом.

Дональд і Меланія на заході 7 грудня Фото: The White House

Декор Білого дому

Цьогоріч перша леді обрала для різдвяного декору тему "Home is Where the Heart Is" ("Дім там, де серце"). Святкове оформлення вражає масштабами: у залах Білого дому використано понад 25 тисяч футів (11 тисяч кілограм) стрічок, більш ніж 2 тисячі гірлянд з лампочок, понад 120 фунтів (54 кг) імбирного печива, близько 2 800 золотих зірок, понад 10 тисяч синіх метеликів і більш як 700 футів (317 кг) зелених гірлянд.

У Білому домі встановлено 51 різдвяну ялинку та розміщено 75 фірмових різдвяних вінків Трампа з класичними червоними бантами, які прикрашають вікна будівлі ззовні.

Прикрашений Білий дім Фото: The White House

У різдвяному зверненні Білого дому зазначається: "Цей сезон також запрошує нас замислитися над благословеннями, які ми поділяємо. Майже 250 років наша нація зростала завдяки надіям і наполегливій праці родин, які вірили в щось більше, ніж вони самі. Їхній приклад надихає нас і сьогодні, особливо на Різдво, коли ми збираємося з близькими, щоб відсвяткувати віру, родину та свободу, які визначають нашу національну історію".

Білий дім знову відкрив свої двері для публічних різдвяних екскурсій з 2 грудня. Відвідувачі можуть побачити святкові декорації на парадному поверсі та долучитися до щорічної традиції, яка перетворює резиденцію президента на символ святкового духу, тепла, віри та надії.

