Елегантний чорний: Дональд і Меланія Трамп показали різдвяний портрет і прикрашений Білий дім (фото)
Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп представили офіційний різдвяний портрет, для якого обрали стримані образи в чорних тонах. Фото було оприлюднене Білим домом і одразу привернуло увагу елегантним та нетиповим для свят стилем подружжя.
У вівторок, 23 грудня, Білий дім оприлюднив світлину, на якій Дональд Трамп зображений у класичному смокінгу з білою сорочкою, а Меланія Трамп — у витонченій чорній сукні. Знімок був зроблений 7 грудня у Крос-Холі Білого дому.
Ймовірно, різдвяний портрет був зроблений у день, коли президентське подружжя відвідувало гала-вечір церемонії нагородження лауреатів премії Kennedy Center. Саме тоді Меланія Трамп з’являлася у такій самій сукні.
На заході 7 грудня перша леді, як почесна голова Центру Кеннеді, постала в елегантній архітектурній чорній сукні з високим вирізом і витонченими рукавами-крильцями, доповнивши образ діамантовими сережками та браслетом.
Декор Білого дому
Цьогоріч перша леді обрала для різдвяного декору тему "Home is Where the Heart Is" ("Дім там, де серце"). Святкове оформлення вражає масштабами: у залах Білого дому використано понад 25 тисяч футів (11 тисяч кілограм) стрічок, більш ніж 2 тисячі гірлянд з лампочок, понад 120 фунтів (54 кг) імбирного печива, близько 2 800 золотих зірок, понад 10 тисяч синіх метеликів і більш як 700 футів (317 кг) зелених гірлянд.
У Білому домі встановлено 51 різдвяну ялинку та розміщено 75 фірмових різдвяних вінків Трампа з класичними червоними бантами, які прикрашають вікна будівлі ззовні.
У різдвяному зверненні Білого дому зазначається: "Цей сезон також запрошує нас замислитися над благословеннями, які ми поділяємо. Майже 250 років наша нація зростала завдяки надіям і наполегливій праці родин, які вірили в щось більше, ніж вони самі. Їхній приклад надихає нас і сьогодні, особливо на Різдво, коли ми збираємося з близькими, щоб відсвяткувати віру, родину та свободу, які визначають нашу національну історію".
Білий дім знову відкрив свої двері для публічних різдвяних екскурсій з 2 грудня. Відвідувачі можуть побачити святкові декорації на парадному поверсі та долучитися до щорічної традиції, яка перетворює резиденцію президента на символ святкового духу, тепла, віри та надії.
