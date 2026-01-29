Броня первой леди: эксперт рассказала о коллекции туфель Мелании Трамп

С тех пор как Мелания Трамп стала первой леди, она попадала в заголовки новостей не только благодаря своей роли в администрации Белого дома, но и благодаря своим нарядам и очень обширной коллекции туфель.

Эксперты по стилю считают, что бывшая модель Мелания Кнавс, предпочитает свои высокие каблуки не просто так: выбор ее обуви тщательно продуман: "Некоторые женщины чувствуют себя увереннее на каблуках, и со временем каблуки становятся частью их личности, своего рода броней или защитой", — поделилась Синтия Кеннеди, известный стилист из Калифорнии, пишет Daily Mail.

Пожалуй, самым завидным экспонатом во всем ее гардеробе является коллекция обуви, в которой представлены модели от таких дизайнеров, как Chanel и Roger Vivier, Christian Louboutin и Valentino.

Стиль Мелании Трамп - это высоченные шпильки Фото: The White House

Она не ограничивается нейтральными вариантами, как, например, Кейт Миддлтон: ее неоднократно видели в красно-белых туфлях на каблуках, клетчатых туфельках и даже в кедах. Но только один раз.

Відео дня

Меланию Трамп видели в кедах только один раз Фото: The White House

Более того, на последних новогодних торжествах президента Дональда Трампа в их эксклюзивном клубе Mar-a-Lago в Палм-Бич первая леди надела серебристые туфли Louboutin с блестками, которые идеально сочетались с ее сверкающим серебристым платьем со смелым декольте.

"Ее коллекция в целом говорит о том, что она рассматривает моду как средство контроля, уверенности в себе и последовательности. Ей нравятся роскошные, вневременные вещи, утонченная женственность и классические, властные образы, независимо от того, носит она туфли на шпильках или балетки ", — сказала Кеннеди.

Серебристый образ Мелании Трамп произвел фурор

Кеннеди говорит, что в гардеробе Мелании Трамп нет случайных вещей.

"Каждая деталь ее обуви, сумок и одежды свидетельствует о ее эстетическом вкусе – о человеке утонченном, расчетливом и приверженном идее классической элегантности, а не о том, чтобы следовать мимолетным трендам", – говорит стилистка.

Мелания Трамп и ее любимые балетки

Похоже, что когда Мелания не носит туфли на каблуках, одним из ее любимых стилей являются балетки.

И она очень любит свои проверенные временем бежево-черные балетки Chanel с перфорированным носком, которые продаются по цене 1075 долларов. Эти культовые туфли из овечьей кожи пользуются популярностью у таких знаменитостей, как Меган Маркл, Скарлетт Йоханссонт и София Ричи.

Похоже, Мелания носит эти туфли уже довольно давно, поскольку ее видели в них еще в сентябре 2017 года, когда она и президент Трамп посетили пострадавшую от урагана Флориду.

А по словам Кеннеди, когда Мелания носит балетки, это посылает "очень конкретный сигнал".

"Эти практичные, сдержанные и удобные балетки от Chanel также несут в себе дух наследия, изысканности и статуса, что показывает, что даже в своей "необычной" обуви она по-прежнему предъявляет высокие требования к своему гардеробу", — поделилась она.

Мелания Трамп и ее любимые балетки Фото: The White House

Ранее Меланию также видели в балетках от еще одного ее любимого бренда, Roger Vivier. В сентябре она надела коричневые кожаные балетки Trompette Quadrata от этого бренда на встречу с принцессой Кейт Миддлтон в Великобритании.

В розничной продаже балетки Vivier часто стоят более 800 долларов.

"Мелания не выбирает скромный стиль одежды; она выбирает сдержанную элегантность, которая является осознанной", — сказала Кеннеди.

Мелания Трамп любит самые эффектные шпильки в мире

У Мелании также огромный выбор туфель на каблуках от Christian Louboutin, например моделей So Kate за 1000 долларов у нее более десятка.

Стиль Мелании Трамп очень оригинален Фото: The White House

Каблук этих туфель составляет 120 мм, что означает, что они добавляют к 176 см роста Мелании еще несколько эффектных сантиметров.

По словам Кеннеди, туфли Louboutin придают образу первой леди США "чувственность и драматизм".

Мелания Трамп всегда выглядит потрясающе Фото: The White House

"Высокие каблуки — это, по сути, часть ее визуального языка. Они демонстрируют силу и контроль – особенно когда она находится в центре внимания. А поскольку ее часто фотографируют, эти каблуки помогают ей поддерживать единый и продуманный силуэт", — сказала Кеннеди.

Мелания Трамп предпочитает туфли Manolo Blahnik

Когда Мелания знает, что что-то работает, она не раздумывает — и это правило распространяется и на её коллекцию туфель Manolo Blahnik.

Она часто выбирает туфли на шпильках BB 105 или 90 от этого бренда, цена которых обычно начинается от 895 долларов.

Похоже, у Мелании есть такие туфли самых разных расцветок и принтов, и она не стесняется их демонстрировать, как, например, красную клетчатую пару, которую она надела, встречая рождественскую елку в Белом доме.

Мелания Трамп обожает экстравагантные туфли Фото: The White House

"Туфли Manolo Blahnik — это воплощение элегантности и изысканности", — сказала Кеннеди о бренде, основанном в Лондоне в 1970 году. Так что немудрено, что первая леди собрала большую коллекцию туфель этой компании, чтобы дополнять свои модные образы.

Напомним, скоро выйдет документальный фильм о Мелании Трамп. И Фокус рассказал, что о нем известно.

А Дональд Трамп неожиданно рассказал, какие две вещи в нем ненавидит его жена. Оказалось, что Мелании Трамп не нравятся его танцы.