Трамп рассказал о двух вещах, которые в нем ненавидит его жена (видео)

Президент США Дональд Трамп разоткровенничался, выступая на встрече членов Республиканской партии в Палате представителей в Центре Кеннеди в Вашингтоне.

В частности, он рассказал, что первая леди Мелания Трамп ненавидит две вещи, которые он делает, пишет Newsweek.

Глава Белого дома признался, что его жена ненавидит, когда он танцует на своих митингах и мероприятиях, а также когда он изображает трансгендерных тяжелоатлетов, высмеивая их.

"Она ненавидит, когда я танцую. Она даже сказала: "Ты можешь себе представить, как танцует Франклин Рузвельт?". И я сказал, что существует долгая история, о которой она, возможно, не знает, потому что он был элегантным человеком, даже будучи демократом. Он был довольно элегантным, но он бы так не стал делать… Как и многие другие", – пошутил он.

Відео дня

Отметим, что Франклин Рузвельт, президент США с 1933 по 1945 год, с 39 лет, то есть с 1921 года, передвигался в кресле колесном из-за перенесенного полиомиелита. Болезнь парализовала его тело ниже пояса.

Что касается тяжелой атлетики, то тут Трамп включил шоумена и повеселил публику своим кривлянием, показав, как он то ли подтягивается на турнике, то ли поднимает штангу.

"Моя жена ненавидит, когда я это делаю. Она очень воспитанная женщина, правда? Она сказала: "Это так не по-президентски". Я сказал: "Но я же стал президентом"… Она сказала: "Дорогой, пожалуйста, поднятие тяжестей — это ужасно"".

Во время своего выступления Трамп также раскритиковал бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро за кражу его танцевальных движений:

"Он жестокий парень. Он выходит на сцену и пытается немного имитировать мой танец. Он убил миллионы людей. У них есть камера пыток в центре Каракаса, которую они пытаются скрыть. Но он жестокий парень".

Напомним, каким получился первый трейлер фильма о Мелании Трамп.

Также сообщалось, что Мелания Трамп помогла вернуть из России еще семерых украинских детей.