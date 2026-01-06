Трамп розповів про дві речі, які в ньому ненавидить його дружина (відео)

Президент США Дональд Трамп розговорився, виступаючи на зустрічі членів Республіканської партії в Палаті представників у Центрі Кеннеді у Вашингтоні.

Зокрема, він розповів, що перша леді Меланія Трамп ненавидить дві речі, які він робить, пише Newsweek.

Глава Білого дому зізнався, що його дружина ненавидить, коли він танцює на своїх мітингах і заходах, а також коли він зображує трансгендерних важкоатлетів, висміюючи їх.

"Вона ненавидить, коли я танцюю. Вона навіть сказала: "Ти можеш собі уявити, як танцює Франклін Рузвельт?". І я сказав, що існує довга історія, про яку вона, можливо, не знає, тому що він був елегантною людиною, навіть будучи демократом. Він був досить елегантним, але він би так не став робити... Як і багато інших", — пожартував він.

Відео дня

Зазначимо, що Франклін Рузвельт, президент США з 1933 по 1945 рік, з 39 років, тобто з 1921 року, пересувався в кріслі колісному через перенесений поліомієліт. Хвороба паралізувала його тіло нижче пояса.

Що стосується важкої атлетики, то тут Трамп увімкнув шоумена і повеселив публіку своїм кривлянням, показавши, як він чи то підтягується на турніку, чи то піднімає штангу.

"Моя дружина ненавидить, коли я це роблю. Вона дуже вихована жінка, правда? Вона сказала: "Це так не по-президентськи". Я сказав: "Але я ж став президентом"... Вона сказала: "Коханий, будь ласка, підняття важких предметів — це жахливо"".

Під час свого виступу Трамп також розкритикував колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро за крадіжку його танцювальних рухів:

"Він жорстокий хлопець. Він виходить на сцену і намагається трохи імітувати мій танець. Він убив мільйони людей. У них є камера тортур у центрі Каракаса, яку вони намагаються приховати. Але він жорстокий хлопець".

Нагадаємо, яким вийшов перший трейлер фільму про Меланію Трамп.

Також повідомлялося, що Меланія Трамп допомогла повернути з Росії ще сімох українських дітей.