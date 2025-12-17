Такою її ніхто не бачив: вийшов перший трейлер фільму про Меланію Трамп (відео)

Amazon MGM Studio представила перший трейлер документального фільму "Меланія", який присвячений першій леді США Меланії Трамп. Вона ж виступила продюсером проекту.

Трейлер починається з того, як перша леді в темно-синьому костюмі та знаменитому капелюсі входить до ротонди Капітолію на другу інавгурацію свого чоловіка на посаді президента США, а потім, зніяковіло повертаючись до камери, вимовляє: "Ну ось і знову", повідомляє Variety.

"Усі хочуть знати, тому ось вам відповідь", — чути, як говорить перша леді за кадром на тлі безлічі відеороликів, що показують, як вона ходить Білим домом, піднімається на борт президентського літака, спілкується зі світовими високопосадовцями, має гламурний вигляд у різноманітному вбранні та загалом виконує свої обов'язки першої леді.

Відео дня

Сонцезахисні окуляри і туфлі на шпильках відіграють важливу роль протягом усього фільму.

Згідно з офіційним описом, фільм "надає безпрецедентний доступ до 20 днів, що передують інавгурації президента 2025 року, — очима найобранішої першої леді". Amazon MGM також запрошує глядачів "зазирнути у світ Меланії Трамп, коли вона розробляє плани інавгурації, долає складнощі перехідного періоду в Білому домі та повертається до суспільного життя зі своєю сім'єю".

У трейлері з'являється і її син Беррон. Є кадри, де вона, стоячи біля панорамного вікна прикрашеного золотом пентхауса в Трамп-тауер у Нью-Йорку, дзвонить чоловікові і вимовляє: "Пане президенте. Вітаю". "Ти дивилася?" — чутно, як говорить Дональд Трамп під час розмови. "Ні. Але я подивлюся в новинах", — відповідає Меланія.

Трейлер документального фільму "Меланія"

Студія заявила, що має в своєму розпорядженні "ексклюзивні кадри" "важливих зустрічей" і "приватних розмов". Ексклюзив і право розповісти про першу леді обійшовся Amazon у $40 мільйонів. Частина цих грошей піде головній героїні, оскільки вона продюсує картину про себе.

Режисером фільму є Бретт Ратнер, фігура, вельми суперечлива. Він не працював над великими голлівудськими проектами з 2017 року, коли шість жінок звинуватили його в неправомірній поведінці в статті Los Angeles Times.

За останньою інформацією, режисер має намір повернутися до своєї серії бойовиків "Година пік" з четвертою частиною, яка зараз перебуває в розробці на Paramount. Цей крок було зроблено після того, як Дональд Трамп особисто попросив студію відродити франшизу.

Amazon випустить фільм ексклюзивно в кінотеатрах США і деяких інших країнах 30 січня 2026 року.

Крім того, студія повідомила про випуск супутнього трисерійного документального фільму, який розповість про життя Меланії Трамп.

Нагадаємо, Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва. Серед елементів декору — портрет її чоловіка з паззлів.

Також повідомлялося, що перша леді США допомогла повернути сімох українських дітей, вкрадених Росією.