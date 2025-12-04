Меланія Трамп допомогла повернути з Росії ще сімох українських дітей

Шістьох хлопчиків і дівчинку, громадян України, яких із рідними розлучили російські окупанти, вдалося повернути до їхніх родин.

Питанням повернення дітей із РФ займалася перша леді США Меланія Трамп, ідеться в заяві Білого дому.

Дружина американського президента Дональда Трампа підкреслила, що залишається непохитною в питанні безпечного повернення дітей "у цьому регіоні".

"Я високо оцінюю лідерство і наполегливі дипломатичні зусилля Росії та України в прагненні до возз'єднання дітей і сімей. Їхнє налагодження зв'язків створило відчутне середовище співпраці — якір для оптимізму. Ця співпраця продовжить просувати процес уперед на наступному етапі", — йдеться в заяві.

Місіс Трамп уточнила, що вона та її представник надавали гуманітарну підтримку з боку Сполучених Штатів для досягнення результатів ініціативи з возз'єднання.

"Я сподіваюся, що в кінцевому підсумку наші спільні зусилля приведуть до ширшої регіональної стабільності", — підкреслила вона.

У жовтні після втручання Меланії Трамп додому повернулися ще вісім українських дітей.

У серпні вона надіслала листа Путіну з проханням повернути депортованих українських дітей і попросила свого чоловіка, президента США Дональда Трампа, особисто передати звернення під час зустрічі з російським лідером на Алясці.

У березні поточного року видання The Washington Post повідомило, що США припинили розслідування викрадень українських дітей Росією.