Мелания Трамп помогла вернуть из России еще семерых украинских детей
Шесть мальчиков и девочку, граждан Украины, которых с родными разлучили российские оккупанты, удалось вернуть к их семьям.
Вопросом возвращения детей из РФ занималась первая леди США Мелания Трамп, говорится в заявлении Белого дома.
Жена американского президента Дональда Трампа подчеркнула, что остается непоколебимой в вопросе безопасного возвращения детей "в этом регионе".
"Я высоко оцениваю лидерство и настойчивые дипломатические усилия России и Украины в стремлении к воссоединению детей и семей. Их налаживание связей создало ощутимую среду сотрудничества — якорь для оптимизма. Это сотрудничество продолжит продвигать процесс вперед на следующем этапе", – говорится в заявлении.
Миссис Трамп уточнила, что она и ее представитель оказывали гуманитарную поддержку со стороны Соединенных Штатов для достижения результатов инициативы по воссоединению.
"Я надеюсь, что в конечном итоге наши совместные усилия приведут к более широкой региональной стабильности", – подчеркнула она.
В октябре после вмешательства Мелании Трамп домой вернулись еще восемь украинских детей.
В августе она направила письмо Путину с просьбой вернуть депортированных украинских детей и попросила своего мужа, президента США Дональда Трампа, лично передать обращение во время встречи с российским лидером на Аляске.
В марте текущего года издание The Washington Post сообщило, что США прекратили расследование похищений украинских детей Россией.