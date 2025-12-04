Мелания Трамп помогла вернуть из России еще семерых украинских детей

Шесть мальчиков и девочку, граждан Украины, которых с родными разлучили российские оккупанты, удалось вернуть к их семьям.

Вопросом возвращения детей из РФ занималась первая леди США Мелания Трамп, говорится в заявлении Белого дома.

Жена американского президента Дональда Трампа подчеркнула, что остается непоколебимой в вопросе безопасного возвращения детей "в этом регионе".

"Я высоко оцениваю лидерство и настойчивые дипломатические усилия России и Украины в стремлении к воссоединению детей и семей. Их налаживание связей создало ощутимую среду сотрудничества — якорь для оптимизма. Это сотрудничество продолжит продвигать процесс вперед на следующем этапе", – говорится в заявлении.

Миссис Трамп уточнила, что она и ее представитель оказывали гуманитарную поддержку со стороны Соединенных Штатов для достижения результатов инициативы по воссоединению.

"Я надеюсь, что в конечном итоге наши совместные усилия приведут к более широкой региональной стабильности", – подчеркнула она.

В октябре после вмешательства Мелании Трамп домой вернулись еще восемь украинских детей.

В августе она направила письмо Путину с просьбой вернуть депортированных украинских детей и попросила своего мужа, президента США Дональда Трампа, лично передать обращение во время встречи с российским лидером на Аляске.

В марте текущего года издание The Washington Post сообщило, что США прекратили расследование похищений украинских детей Россией.