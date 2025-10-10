Мелания Трамп добилась возвращения украинских детей: Путин ответил на ее обращение

Восемь украинских детей вернулись в свои семьи после вмешательства первой леди США Мелании Трамп. Об этом она сообщила во время брифинга в Белом доме, отметив, что между Вашингтоном и Москвой открыт канал связи по гуманитарным вопросам.

Related video

Как сообщает Associated Press, Мелания Трамп заявила, что восемь украинских детей воссоединились со своими семьями после ее переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам первой леди, в августе она направила письмо Путину с просьбой вернуть депортированных украинских детей и попросила своего мужа, президента США Дональда Трампа, лично передать обращение во время встречи с российским лидером на Аляске.

Вторжение России в Украину привело к массовому вывозу украинских детей с оккупированных территорий. Многих из них передали в российские семьи или разместили в государственных учреждениях, где их воспитывают как граждан России. Мелания Трамп отметила, что вопрос детей стал для нее личным приоритетом после общения с украинскими семьями, которые потеряли связь со своими детьми.

Во время выступления перед журналистами в Белом доме в пятницу Мелания Трамп сообщила, что Владимир Путин прислал ответ на ее письмо. После этого стороны наладили "открытый канал связи" для обсуждения гуманитарных вопросов, связанных с судьбой украинских детей.

"Мы договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей, причастных к этой войне", — сказала первая леди США.

Как сообщал Фокус, Мелания Трамп передала Путину на Аляску личное письмо, в котором первые леди США призвала российского президента "защищать детей" и преодолевать разделения между народами.

Фокус также писал, что в марте текущего года издание The Washington Post сообщило, что США прекратили расследование похищений украинских детей Россией.