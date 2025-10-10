Меланія Трамп домоглася повернення українських дітей: Путін відповів на її звернення

Вісім українських дітей повернулися до своїх родин після втручання першої леді США Меланії Трамп. Про це вона повідомила під час брифінгу у Білому домі, зазначивши, що між Вашингтоном і Москвою відкрито канал зв’язку щодо гуманітарних питань.

Related video

Як повідомляє Associated Press, Меланія Трамп заявила, що вісім українських дітей возз’єдналися зі своїми сім’ями після її переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. За словами першої леді, у серпні вона надіслала листа Путіну з проханням повернути депортованих українських дітей і попросила свого чоловіка, президента США Дональда Трампа, особисто передати звернення під час зустрічі з російським лідером на Алясці.

Вторгнення Росії в Україну призвело до масового вивезення українських дітей з окупованих територій. Багатьох із них передали в російські родини або розмістили в державних установах, де їх виховують як громадян Росії. Меланія Трамп зазначила, що питання дітей стало для неї особистим пріоритетом після спілкування з українськими родинами, які втратили зв’язок зі своїми дітьми.

Під час виступу перед журналістами в Білому домі у п’ятницю Меланія Трамп повідомила, що Володимир Путін надіслав відповідь на її листа. Після цього сторони налагодили "відкритий канал зв’язку" для обговорення гуманітарних питань, пов’язаних із долею українських дітей.

"Ми домовилися співпрацювати один з одним на благо всіх людей, причетних до цієї війни", — сказала перша леді США.

Як повідомляв Фокус, Меланія Трамп передала Путіну на Аляску особистого листа, в якому перші леді США закликала російського президента "захищати дітей" і долати поділи між народами.

Фокус також писав, що у березні поточного року видання The Washington Post повідомило, що США припинили розслідування викрадень українських дітей Росією.