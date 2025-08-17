"Ви послужите всьому людству": став відомий зміст листа Меланії Трамп до Путіна

Перша леді США Меланія Трамп закликала російського президента Володимира Путіна "захищати дітей" і долати поділи між народами.

У листі до очільника Кремля дружина американського президента наголосила, що той здатен повернути дітям "мелодійний сміх", інформує телеканал Fox News, який опублікував копію звернення до президента РФ.

Також Меланія Трамп зазначила, що російський лідер має змогу "одним підписом" захистити майбутнє дітей, попри їх соціальний статус чи країну, в якій вони побачили світ.

Лист Меланії Трамп до Володимира Путіна

"Як батьки, ми зобов’язані плекати надію наступного покоління. Як лідери, ми несемо відповідальність за підтримку наших дітей не лише у вузькому колі, а значно ширше. Безперечно, ми маємо прагнути змалювати світ, сповнений гідності для всіх, аби кожна душа могла прокидатися у мирі, а майбутнє було надійно захищене.

Проста, але глибока думка, пане Путін, у чому, я впевнена, ви погодитеся: нащадки кожного покоління починають своє життя з чистоти – невинності, яка стоїть понад географією, урядом чи ідеологією.

І все ж у сьогоднішньому світі деякі діти змушені носити у собі тихий сміх, не затьмарений темрявою навколо них – мовчазний опір силам, що можуть відібрати у них майбутнє. Пане Путін, саме ви одноосібно можете повернути їм їхній мелодійний сміх.

Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите значно більше, ніж просто послужите Росії – ви послужите всьому людству. Така смілива ідея долає всі людські поділи, і саме ви, пане Путін, здатні втілити це бачення одним підписом уже сьогодні. Настав час", — йдеться у листі Меланії Трамп до Володимира Путіна.

За даними Fox News, послання від дружини американського президента російський лідер прочитав одразу, в присутності американської та російської делегацій.

Нагадаємо, лист Путіну перша леді США передала російському президенту Володимиру Путіну через свого чоловіка, президента Дональда Трампа.

Під час зустрічі на Алясці політична репортерка телеканалу ABC Рейчел Скотт запитала у президента Росії Володимира Путіна, коли він перестане вбивати цивільних українців, чому він знищує опозицію всередині Росії та чого боїться.