Меланія Трамп передала Путіну на Аляску особистого листа: про що там йдеться, — Reuters

Перша леді США Меланія Трамп написала президенту Росії Володимиру Путіну особистого листа, якого передала через Дональда Трампа під час саміту на Алясці. Його президент США особисто вручив у руки очільнику Кремля.

Дружина Дональда Трампа у листі зокрема порушила питання щодо скрутного становища дітей в Україні та Росії на тлі війни, яка триває. Про це дізналося агентство Reuters за інформацією від джерел у Білому домі.

Сама Меланія Трамп не супроводжувала чоловіка під час його поїздки до Анкориджа на Алясці.

Неназвані чиновники Білого дому повідомили медіа, що Трамп передав листа Меланії особисто в руки Путіну. Однак вони не розкрили всі подробиці щодо того, про що дружина Трампа писала лідеру Кремля, згадавши лише про питання щодо дітей.

Також агентство згадало про викрадених Росією українських дітей.

Російські медіа вже відреагували на новину про листа Путіну від Меланії Трамп. Так, видання "Известия", передаючи новину Reuters, опустило інформацію про те, що дружина Трампа у листі писала про "важке становище дітей" як в Україні, так і в Росії.

"За даними агентства, у листі порушується тема важкого становища дітей, які перебувають в Україні — згадуються нібито викрадення дітей унаслідок збройного українського конфлікту", — пишуть росЗМІ.

Сам отримувач листа, Володимир Путін, на момент публікації його не коментував.

Варто зазначити, що у березні поточного року видання The Washington Post повідомило, що США припинили розслідування викрадень українських дітей Росією. Білий дім зокрема припинив фінансування проєкту лабораторії Єльського університету, який відстежував викрадення Росією дітей в Україні.

Нагадаємо, 16 серпня росЗМІ передали коментарі Кремля щодо переговорів Путіна і Трампа на Алясці: Дмитро Пєсков заявив, що переговори відбулися вдало.

Також Дональд Трамп в етері Fox News прокоментував переговори з Путіним, оголосивши про те, що розцінює їх на "10 із 10" балів.