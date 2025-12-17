Такой ее никто не видел: вышел первый трейлер фильма о Мелании Трамп (видео)

Amazon MGM Studio представила первый трейлер документального фильма "Мелания", который посвящен первой леди США Мелании Трамп. Она же выступила продюсером проекта.

Трейлер начинается с того, как первая леди в темно-синем костюме и знаменитой шляпе входит в ротонду Капитолия на вторую инаугурацию своего мужа на посту президента США, а затем, смущенно поворачиваясь к камере, произносит: "Ну вот и снова", сообщает Variety.

"Все хотят знать, поэтому вот вам ответ", — слышно, как говорит первая леди за кадром на фоне множества видеороликов, показывающих, как она ходит по Белому дому, поднимается на борт президентского самолета, общается с мировыми высокопоставленными лицами, выглядит гламурно в различных нарядах и в целом выполняет свои обязанности первой леди.

Солнцезащитные очки и туфли на шпильках играют важную роль на протяжении всего фильма.

Согласно официальному описанию, фильм "предоставляет беспрецедентный доступ к 20 дням, предшествующим инаугурации президента в 2025 году, — глазами самой избранной первой леди". Amazon MGM также приглашает зрителей "заглянуть в мир Мелании Трамп, когда она разрабатывает планы инаугурации, преодолевает сложности переходного периода в Белом доме и возвращается к общественной жизни со своей семьей".

В трейлере появляется и ее сын Бэррон. Есть кадры, где она, стоя у панорамного окна украшенного золотом пентхауса в Трамп-тауэр в Нью-Йорке, звонит мужу и произносит: "Господин президент. Поздравляю". "Ты смотрела?" — слышно, как говорит Дональд Трамп во время разговора. "Нет. Но я посмотрю в новостях", — отвечает Мелания.

Трейлер документального фильма "Мелания"

Студия заявила, что располагает "эксклюзивными кадрами" "важных встреч" и "частных разговоров". Эксклюзив и право рассказать о первой леди обошелся Amazon в $40 миллионов. Часть єтих денег пойдет главной героине, поскольку она продюсируют картину о себе.

Режиссером фильма является Бретт Ратнер, фигура, весьма противоречивая. Он не работал над крупными голливудскими проектами с 2017 года, когда шесть женщин обвинили его в неправомерном поведении в статье Los Angeles Times.

По последней информации, режиссер собирается вернуться к своей серии боевиков "Час пик" с четвертой частью, которая сейчас находится в разработке на Paramount. Этот шаг был предпринят после того, как Дональд Трамп лично попросил студию возродить франшизу.

Amazon выпустит фильм эксклюзивно в кинотеатрах США и некоторых других странах 30 января 2026 года.

Кроме того, студия сообщила о выпуске сопутствующего трехсерийного документального фильма, который расскажет о жизни Мелании Трамп.

Напомним, Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству. Среди элементов декора – портрет ее мужа из паззлов.

Также сообщалось, что первая леди США помогла вернуть семерых украинских детей, украденных Россией.