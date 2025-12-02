Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству портретом мужа из паззлов (фото, видео)

Первая леди США Мелания Трамп преобразила Белый дом в преддверии Рождества 2025. В этом году она выбрала тему "Дом там, где сердце".

Тема отражает "душевный характер Америки", говорится на сайте президенсткой резиденции.

По словам Мелании Трамп, постоянное движение научило ее, что дом – это не просто физическое пространство, а тепло и уют, которые она несет внутри себя, независимо от окружения.

Реализацию своего замысла жена президента США поручила дизайнеру Эрве Пьеру.

Вместе они украсили Красную комнату Белого дома синими бабочками. Это – отсылка к ее инициативе "Fostering the Future", которая направлена на поддержку приемных семей, которой миссис Трамп занимается с 2021 года.

Окна Белого дома украшены 75 фирменными венками Мелании с классическими красными бантами, а более 50 рождественских елок, 210 метров гирлянд, 7500 метров лент и 10 000 бабочек наполняют залы праздничным настроением.

В Синей комнате установлена ​​официальная рождественская елка Белого дома – одноцветная пихта из Сиднея, штат Мичиган, высотой 5,5 метра. Она украшена золотыми звездами и игрушками, представляющими официальную птицу и цветок каждого штата и территории США.

В Зеленой комнате – два портрета президентов, Джорджа Вашингтона и Дональда Трампа, созданные из более чем 6000 деталей паззла.

В парадной столовой гости видят пряничный домик, на "строительство" которого ушло 54,5 кг пряников.

Дизайнер Пьер также создал ограниченный тираж экскурсионного буклета по рождественскому Белому дому.

