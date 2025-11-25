Мелания Трамп в пальто Dior показала главную елку Белого дома (фото)

Первая леди США официально начала подготовку к рождественским празднованиям в Белом доме. Несмотря на то, что до Рождества остается еще месяц, в президентскую резиденцию уже доставили из Мичигана главную елку — величественное дерево высотой более семи метров.

Мелания Трамп лично встречала символ праздника, представ перед камерами в изысканном пальто Dior и необычных красных перчатках.

В этом году дерево высотой более семи метров прибыло с фермы Korson's Tree Farms, что в штате Мичиган.

Согласно опубликованному видео на официальной странице первой леди, Мелания лично вышла на крыльцо, чтобы встретить символ предстоящих праздников. Для этого события она выбрала продуманный образ, который уже привлек внимание модных обозревателей.

На первой леди было элегантное пальто от Dior грязного розового цвета, яркие красные перчатки, туфли на высоком каблуке в клетку от Manolo Blahnik.

Відео дня

"Невероятная красавица! Мы уже все спланировали и начнем сегодня", — лаконично прокомментировала Мелания Трамп начало масштабных работ по декорированию резиденции.

Во время предыдущей каденции своего мужа Мелания неоднократно удивляла общество необычным, порой даже драматическим, дизайном праздничных украшений в Белом доме.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дональда и Меланию Трамп засняли во время напряженного разговора на борту вертолета Marine One, когда президент указал пальцем на жену. После приземления пара вышла вместе и взялась за руки.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал роль своей жены Мелании в принятии решений по Украине. Он заявил о ее "нейтральности".

Кроме того, у Трампа ответили на упреки о разводе с Меланией.