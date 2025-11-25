Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Меланія Трамп у пальто Dior показала головну ялинку Білого дому (фото)

Меланія Трамп, перша леді
Меланія Трамп зустріла різдвяну ялинку | Фото: X (Twitter)

Перша леді США офіційно розпочала підготовку до різдвяних святкувань у Білому домі. Попри те, що до Різдва залишається ще місяць, у президентську резиденцію вже доставили з Мічигану головну ялинку — величне дерево заввишки понад сім метрів.

Меланія Трамп особисто зустрічала символ свята, поставши перед камерами у вишуканому пальті Dior та незвичних червоних рукавичках.

Цього року дерево заввишки понад сім метрів прибуло з ферми Korson’s Tree Farms, що у штаті Мічиган.

Згідно з опублікованим відео на офіційній сторінці першої леді, Меланія особисто вийшла на ґанок, щоб зустріти символ майбутніх свят. Для цієї події вона обрала продуманий образ, який вже привернув увагу модних оглядачів.

На першій леді було елегантне пальто від Dior брудного рожевого кольору, яскраві червоні рукавиці, туфлі на високих підборах у клітинку від Manolo Blahnik.

Відео дня

"Неймовірна красуня! Ми вже все спланували і розпочнемо сьогодні", — лаконічно прокоментувала Меланія Трамп початок масштабних робіт із декорування резиденції.

Під час попередньої каденції свого чоловіка Меланія неодноразово дивувала суспільство незвичним, часом навіть драматичним, дизайном святкових прикрас у Білому домі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, у Трампа відповіли на закиди про розлучення з Меланією.