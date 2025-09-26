Меланія та Дональд Трамп посварилися на борту гелікоптера: конфлікт зафіксували журналісти (відео)

Дональда і Меланію Трамп зафіксували під час напруженої розмови на борту гелікоптера Marine One, коли президент вказав пальцем на дружину. Після приземлення пара вийшла разом і взялася за руки.

За інформацією видання Daily Mail, інцидент стався у середу ввечері під час повернення пари з Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. На відео 79-річний Дональд Трамп суворо махав пальцем на 55-річну Меланію, яка хитала головою у відповідь, сидячи один навпроти одного в кабіні вертольота.

Відео закінчується кадрами, де подружжя виходить з Marine One і тримається за руки, йдучи південною галявиною Білого дому. Згодом Daily Mail звернулося до Білого дому за коментарем щодо інциденту, однак на момент написання матеріалу, його не надали.

Раніше Дональд Трамп жартував щодо шлюбу після інциденту з президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит, яка під час поїздки до Ханоя штовхнула президента Франції на борту літака. Трамп відповів журналісту Fox News, який запитав про поради щодо шлюбу між світовими лідерами: "Переконайтеся, що двері залишаються зачиненими".

Нагадаємо, що 23 вересня на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку Дональд Трамп різко висловив незадоволення роботою організації, відзначивши проблеми з ескалатором при вході до будівлі та телесуфлером під час свого виступу, назвавши це непрофесійним ставленням з боку ООН.

Зокрема цього дня перед промовою на Генасамблеї ООН Дональд Трамп і його дружина Меланія зіткнулися з прикрим інцидентом: ескалатор, на який вони ступили, раптово зупинився. Попри це, Меланія впевнено піднялася сходами, а за нею пішов Трамп.

Згодом журналісти та співробітники ООН з’ясували, що зупинка ескалатора, яку згадував Трамп, виникла через дії його команди, а не через технічну несправність. Під час зйомки прибуття президента відеооператор Білого дому випадково активував аварійну зупинку. Щодо телесуфлера, то в ООН все працювало справно, а зламався лише приватний пристрій команди Трампа.