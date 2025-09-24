Трамп марно дорікав ООН: ескалатор і телесуфлер поламала його команда, — Politico

Під час Генеральної Асамблеї ООН Дональд Трамп звернув увагу на технічні проблеми у штаб-квартирі організації, поскаржившись на зупинку ескалатора та непрацюючий телесуфлер. Журналісти та співробітники ООН вказують, що частина неполадок виникла через дії команди президента США, а не через загальну несправність обладнання.

За даними видання Politico, зупинка ескалатора, яку згадав Трамп у своїй промові, могла статися через відеооператора Білого дому. Під час руху заднім ходом, щоб задокументувати прибуття президента, оператор ненавмисно активував аварійну зупинку. Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що скарги Трампа на ескалатор частково вводять в оману, оскільки ймовірною причиною інциденту стали дії його команди, а не технічна несправність об’єкта.

Щодо телесуфлера, який не працював під час промови президента США, один із європейських чиновників повідомив, що зламався саме пристрій, який привезла команда Трампа. Водночас власне обладнання ООН у цей день працювало бездоганно для всіх інших промов і не викликало жодних нарікань. Інформацію підтвердили й журналісти Berlin Playbook, які дізналися, що несправний суфлер був приватним пристроєм президента США, а не частиною обладнання штаб-квартири.

Водночас проблеми будівлі ООН у Нью-Йорку не обмежуються лише технічними неполадками, які трапилися під час прибуття Трампа. Штаб-квартира, відремонтована десять років тому, демонструє ознаки старіння і потребує комплексного оновлення. Співробітники організації вказують на пошарпані крісла у великій залі засідань, періодичні відключення ескалаторів і ліфтів, а також несправності порталу безпеки. Частково такі проблеми пов’язані з дефіцитом фінансування, зокрема з боргом США за членськими внесками, який на цей час перевищує три мільярди доларів.

Під час своєї годинної промови на Генеральній Асамблеї Трамп різко критикував стан будівлі ООН і висловив думку, що організація могла б мати мармурові підлоги, якби він отримав контракт на реконструкцію. Він також звернув увагу на зупинку ескалатора, яка, на його думку, могла поставити під загрозу його та першу леді. Співробітники об’єкта підтверджують, що будівля дійсно потребує чергового ремонту і модернізації. Зокрема, вони вказують на необхідність ремонту ескалаторів, заміни покриття у залі засідань і усунення періодичних проблем з ліфтами та порталами безпеки.

Експерти зазначають, що загальний стан будівлі є наслідком багаторічного дефіциту фінансування і зносу обладнання, а не результатом роботи окремих команд або випадкових інцидентів. Попри те що деякі проблеми під час виступу Трампа були викликані його штатом, загальний занепад об’єкта вимагає серйозного підходу до ремонту та модернізації інфраструктури.

