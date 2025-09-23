Трамп із дружиною застрягли на ескалаторі в штаб-квартирі ООН: момент потрапив на відео

Президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією потрапив у прикрий інцидент перед своєю промовою на Генасамблеї ООН. Під час виступу він не забув згадати цей момент.

Політик прибув до штаб-квартири ООН, тримаючи за руку дружину, яка була одягнена в білосніжний брючний костюм. Пара трохи попозувала перед камерами і попрямувала до ескалатора. Щойно вони ступили на нього, щоб піднятися до зали засідань, той раптово зупинився, хоча за секунду до цього нормально працював, повідомляє The Independent.

Перша леді після короткого збентеження впевнено рушила сходами вгору, незважаючи на те, що була в туфлях на тонкій шпильці, а за нею пішов і чоловік. Тимчасом інші люди, які супроводжували пару, вибрали сходи по обидва боки від ескалатора.

Зламаний ескалатор викликав обурення Трампа під час його виступу в ООН.

"Усе, що я отримав від Організації Об'єднаних Націй, — це ескалатор, який дорогою нагору зупинився просто посередині. Якби перша леді була не у формі, вона б упала, але вона у формі. Ось дві речі, які я отримав від Організації Об'єднаних Націй: поганий ескалатор і поганий телесуфлер. Велике спасибі. І, до речі, тепер він працює", — заявив глава Білого дому.

У соцмережах цей момент уже активно обговорюють.

"Хто-небудь, скажіть мені, яка ймовірність того, що це сталося в той момент, коли президент США на нього ступив...", "Думаю, його спеціально вимкнули", "Вони могли просто скористатися іншим", "Це знак?", "Намагається виставити їх дурнями, перш ніж він їх усіх розкритикує", — пишуть під відео.

Під час виступу Трамп різко розкритикував адміністрацію свого попередника Джо Байдена, діяльність самої організації та позицію європейських держав у відносинах із Росією.

Нагадаємо, 23 вересня приблизно о 20:00 Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з главою США Дональдом Трампом у межах роботи Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.