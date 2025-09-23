Трамп с женой застряли на эскалаторе в штаб-квартире ООН: момент попал на видео

Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией попал в досадный инцидент перед своей речью на Генасамблее ООН. Во время выступления он не преминул упомянуть этот момент.

Политик прибыл в штаб-квартиру ООН, держа за руку жену, которая была одета в белоснежный брючный костюм. Пара немного попозировала перед камерами и направилась к эскалатору. Как только они ступили на него, чтобы подняться в зал заседаний, тот внезапно остановился, хотя за секунду до этого нормально работал, сообщает The Independent.

Первая леди после короткого замешательства уверенно двинулась по ступенькам вверх, несмотря на то, что была в туфлях на тонкой шпильке, а за ней последовал и супруг. Тем временем другие сопровождавшие пару люди выбрали лестницы по обе стороны от эскалатора.

Сломанный эскалатор вызвал негодование Трампа во время его выступления в ООН.

"Все, что я получил от Организации Объединенных Наций, — это эскалатор, который по пути наверх остановился прямо посередине. Если бы первая леди была не в форме, она бы упала, но она в форме. Вот две вещи, которые я получил от Организации Объединенных Наций: плохой эскалатор и плохой телесуфлер. Большое спасибо. И, кстати, теперь он работает", – заявил глава Белого дома.

В соцсетях этот момент уже активно обсуждают.

"Кто-нибудь, скажите мне, какова вероятность того, что это произошло в тот момент, когда президент США на него ступил…", "Думаю, его специально выключили", "Они могли просто воспользоваться другим", "Это знак?", "Пытается выставить их дураками, прежде чем он их всех раскритикует", – пишут под видео.

Во время выступления Трамп резко раскритиковал администрацию своего предшественника Джо Байдена, деятельность самой организации и позицию европейских государств в отношениях с Россией.

Напомним, 23 сентября примерно в 20:00 Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с главой США Дональдом Трампом в рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.