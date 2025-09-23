Война в Украине, экономический удар по России и критика предшественников: выступление Трампа в ООН (видео)

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке резко раскритиковал администрацию своего предшественника Джо Байдена, деятельность самой организации и позицию европейских государств в отношениях с Россией. Он заявил, что именно действия Байдена привели Соединенные Штаты к "ряду катастроф", тогда как сейчас Америка "не имеет равных" и снова пользуется уважением в мире.

По информации, распространенной Clash Report, Трамп отметил, что во время его первой каденции США достигли значительных результатов, однако они были разрушены.

"Администрация Байдена привела страну к ряду катастроф. То, что было достигнуто мной ранее, было разрушено, мировой порядок рухнул. Но сегодня Соединенные Штаты — сильнейшие, и нам нет равных", — заявил президент.

Особое внимание Трамп уделил критике самой ООН. Он отметил, что организация имеет огромный потенциал, однако "не использует его даже близко". По его словам, заявления, которые звучат с трибуны, "не останавливают войн".

"В чем смысл существования ООН? У нее есть большой потенциал, но он не реализуется. Слова здесь сильнее дел, а они не способны прекратить конфликты", — подчеркнул Трамп. Он также заметил, что в его стремлении останавливать войны по всему миру он не получал реальной поддержки от Организации Объединенных Наций.

Президент не обошел вниманием и технические проблемы, которые случились во время его выступления. Он сообщил, что при входе в здание не работал эскалатор, а во время речи — телесуфлер.

"Эскалатор и телесуфлер, которые не работают — вот что я получил от ООН", — иронично заметил он.

Среди прочего, он обвинил ООН в финансировании наступления на западные границы, а также подверг сомнению прогнозы ООН относительно климатических изменений. Он напомнил, что еще в 1982 году организация заявляла о неизбежной катастрофе к 2000 году, сравнимой с последствиями ядерной войны, а в 1989 году предсказывала исчезновение целых наций в течение десятилетия.

"Изменение климата — это самая большая афера в истории. Все прогнозы ООН были ложными", — рассказал он во время выступления.

Кроме этого лидер Белого дома заявил, что ООН продолжает терпеть неудачи во все более широких масштабах. Он подчеркнул, что предлагает американское лидерство любому государству, готовому двигаться к более безопасному и богатому миру. По его мнению, для этого необходимо отказаться от ошибочных подходов и противостоять самым большим угрозам, среди которых — самое разрушительное оружие, когда-либо созданное человечеством. Более того, во время выступления чиновник призвал все страны прекратить разработку биологического и ядерного оружия.

Мнения Трампа о ходе войны в Украине и ее последствиях

Значительную часть речи Трамп посвятил войне России против Украины. Он подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года большинство экспертов считали, что Россия сможет одержать победу за три дня.

"Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня. Но этого не произошло. Это должно было быть лишь небольшое столкновение, которое должно было длиться несколько дней, точно меньше недели. Теперь прошло более трех лет, и война продолжается. Это не добавляет России престижа, это делает ее слабее", — заявил он.

Трамп также отметил, что боевые действия стоят чрезвычайно дорого обеим сторонам. "Сегодня в этой войне еженедельно погибают от пяти до семи тысяч молодых солдат с обеих сторон. Это ужасная трагедия", — сказал президент.

Он подчеркнул, что ожидал более быстрого завершения войны благодаря его личным контактам с Владимиром Путиным.

"Я считал, что завершить войну в Украине будет легче всего именно из-за моих отношений с Путиным", — добавил он.

США готовы к экономическому удару по России

В своей речи Трамп также озвучил позицию относительно экономических санкций против России. По его словам, США готовы ввести жесткие пошлины против России, однако эффективность таких мер зависит от присоединения европейских партнеров.

"Европа продолжает покупать нефть и газ у России. Это позор. Я не могу делать так, как они, когда одновременно воюют с Россией и финансируют ее. Для них это очень неудобно, и, поверьте, им было стыдно, когда я узнал об этом", — подчеркнул американский лидер.

Кроме того, президент США обвинил Китай и Индию в фактическом "спонсировании войны" через закупку энергоресурсов у РФ. По его мнению, именно эти страны вместе с Европой поддерживают финансовую способность Кремля продолжать боевые действия.

Напомним, что 23 сентября примерно в 20:00 Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с главой США Дональдом Трампом в рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также Фокус писал, что главное внимание встречи политиков будет сосредоточено на гарантиях безопасности для Украины и поддержке в условиях войны, а также на гуманитарных темах, в частности возвращении украинских детей, депортированных Россией.