Зеленский и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке: когда состоится встреча

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с главой США Дональдом Трампом в рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Встреча состоится во вторник, 23 сентября, примерно в 20:00 по местному времени.

Related video

Как информирует издание "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, диалог двух лидеров продлится ориентировочно 45 минут. В начале запланированы короткие выступления Зеленского и Трампа перед присутствующими журналистами.

После переговоров глава украинского государства ответит на вопросы представителей СМИ. В этот же день Зеленский также обратится к участникам Генеральной Ассамблеи ООН с речью.

До этого, 22 сентября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга сообщила, что президенты Украины и США, Владимир Зеленский и Дональд Трамп, проведут встречу 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеграмм-канал Clash Report.

По словам Левитт, переговоры Зеленского и Трампа состоятся в рамках дипломатического диалога. Она также уточнила, что президент США проведет ряд других двусторонних встреч, среди которых — переговоры с Генеральным секретарем ООН, а также с лидерами Аргентины и Европейского Союза.

Кроме того, в графике Дональда Трампа предусмотрена многосторонняя встреча с участием представителей Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.

Встреча Зеленского и Трампа — почему не стоит ждать быстрых результатов

Стоит заметить, что по информации агентства Reuters, от нынешнего визита украинской делегации в США не стоит ожидать быстрых результатов или переломных решений. Агентство отмечает, что Украина готовится к новому этапу войны, в котором иностранная помощь может сокращаться, поэтому все больше придется рассчитывать на собственные ресурсы.

По данным Reuters, аналитический центр, который ранее специализировался на исследовании России для формирования санкционной политики, теперь сосредоточился на поддержке военных. Его специалисты помогают определять цели для ударов беспилотников. Один из сотрудников центра подтвердил, что Украина сталкивается не только с проблемами в сфере санкций, но и с риском уменьшения поддержки со стороны США и ряда европейских союзников.

В то же время в Украине подчеркивают, что поездка Зеленского в Нью-Йорк носит характер прагматической дипломатии, а не является решающей в дипломатическом смысле. Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в комментарии Reuters отметил: "Ежегодно в сентябре Нью-Йорк превращается в важную площадку международных переговоров. Хотелось бы иметь больше конкретики, но простых решений для конфликтов такого масштаба не существует. После завершения Генассамблеи мы продолжим системно работать над этими вопросами".

Ранее Фокус писал, что главное внимание встречи политиков будет сосредоточено на гарантиях безопасности для Украины и поддержке в условиях войны, а также на гуманитарных темах, в частности возвращении украинских детей, депортированных Россией.

Кроме этого, 22 сентября народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявлял, что президентский самолет Украины вылетел из ирландского Шеннона и направляется в Нью-Йорк и предполагал, что на борту может находиться Владимир Зеленский.