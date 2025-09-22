Президентский самолет Украины направляется в Нью-Йорк, — нардеп Железняк

Президентский самолет Украины вылетел из ирландского Шеннона и направляется в Нью-Йорк. По данным сервисов мониторинга авиарейсов, посадка ожидается в аэропорту LaGuardia.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк и опубликовал соответствующий скриншот с карты полета и с иронией прокомментировал, что украинская делегация отправляется в Нью-Йорк. Он предположил, что на борту может находиться Президент Украины, или же другие представители правительства.

"Сейчас наши прилетят в Нью-Йорк и расскажут им, как бюджет надо принимать. Президентский самолет уже направляется туда. А тут два варианта: или там летит Президент, или Свириденко снова Ермака куда-то повезла. Но все же, наверное, Президент на этот раз", — говорится в заметке.

Рейс UR-ABA был зафиксирован на сервисе AirNav Radar Фото: Скриншот

По информации из открытых источников, рейс UR-ABA был зафиксирован на сервисе AirNav Radar. На карте видно, что самолет отправился из аэропорта Shannon (SNN) в 13:10 по местному времени и должен прибыть в аэропорт LaGuardia (LGA) в Нью-Йорке в 15:13 по восточноамериканскому времени. Маршрут проходит через Атлантический океан, а ориентировочное время полета составляет более 7 часов. На момент публикации оставалось около 4 часов 37 минут до прибытия.

Стоит заметить, что борт обозначен как UR-ABA, используемый как президентский самолет Украины.

Дополнительным подтверждением того, что Владимир Зеленский может находиться на этом рейсе, стало его заявление о встрече с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте "накануне многих встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее". Вероятно, это свидетельствует о подготовке к официальным мероприятиям в США и увеличивает шанс, что именно Президент летит на борту UR-ABA.

В то же время на официальных страницах в социальных сетях Министерства иностранных дел Украины по состоянию на время подготовки материала отсутствует официальное подтверждение цели его поездки в США.

Вместе с тем, на странице МИД в Facebook отмечалось, что Министр иностранных дел Андрей Сибига сейчас находится в Нью-Йорке. В частности, он посетил Украинский институт Америки, где состоялось торжественное мероприятие с участием украинской общины США и защитников Украины, которые проходят реабилитацию на территории Соединенных Штатов. Кроме того, он принял участие в Диалоге высокого уровня между Советом министров Ассоциации Карибских государств и государствами-наблюдателями АКД в Нью-Йорке в рамках Сегмента высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

