Президентський літак України прямує до Нью-Йорка, – нардеп Железняк

Президентський літак України вилетів з ірландського Шеннона та прямує до Нью-Йорка. За даними сервісів моніторингу авіарейсів, посадка очікується в аеропорту LaGuardia.

Related video

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк та опублікував відповідний скриншот із карти польоту та з іронією прокоментував, що українська делегація вирушає до Нью-Йорка. Він припустив, що на борту може перебувати Президент України, або ж інші представники уряду.

"Зараз наші прилетять у Нью-Йорк та розкажуть їм, як бюджет треба приймати. Президентський літак вже прямує туди. А тут два варіанти: або там летить Президент, або Свириденко знову Єрмака кудись повезла. Але все ж таки, напевно, Президент цього разу", — йдеться в дописі.

Рейс UR-ABA був зафіксований на сервісі AirNav Radar Фото: Скриншот

За інформацією з відкритих джерел, рейс UR-ABA був зафіксований на сервісі AirNav Radar. На карті видно, що літак вирушив з аеропорту Shannon (SNN) о 13:10 за місцевим часом і має прибути до аеропорту LaGuardia (LGA) у Нью-Йорку о 15:13 за східноамериканським часом. Маршрут проходить через Атлантичний океан, а орієнтовний час польоту становить понад 7 годин. На момент публікації залишалося близько 4 годин 37 хвилин до прибуття.

Варто зауважити, що борт позначений як UR-ABA, що використовується як президентський літак України.

Додатковим підтвердженням того, що Володимир Зеленський може перебувати на цьому рейсі, стала його заява про зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте "напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї". Ймовірно, це свідчить про підготовку до офіційних заходів у США та збільшує шанс, що саме Президент летить на борту UR-ABA.

Водночас на офіційних сторінках в соціальних мережах Міністерства закордонних справ України станом на час підготовки матеріалу відсутнє офіційне підтвердження мети його поїздки до США.

Разом із тим, на сторінці МЗС у Facebook зазначалося, що Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наразі перебуває в Нью-Йорку. Зокрема, він відвідав Український інститут Америки, де відбувся урочистий захід за участю української громади США та захисників України, які проходять реабілітацію на території Сполучених Штатів. Крім того, він взяв участь у Діалозі високого рівня між Радою міністрів Асоціації Карибських держав та державами-спостерігачами АКД у Нью-Йорку в рамках Сегменту високого рівня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський оголосив, що Україна розпочне контрольований експорт окремих видів озброєнь, щоб компенсувати дефіцит фінансування і спрямувати отримані кошти на нарощення виробництва дронів для фронту.

Також Фокус писав, що Зеленський подав до ради законопроєкт про направлення українських військових підрозділів до інших держав.