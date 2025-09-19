Зеленський анонсував експорт української зброї: чим торгуватиме Україна (відео)

Президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна розпочне контрольований експорт окремих видів озброєнь, щоб компенсувати дефіцит фінансування і спрямувати отримані кошти на нарощення виробництва дронів для фронту. Він підкреслив, що продажі відбуватимуться за суворих пріоритетів і під жорстким експортним контролем.

Related video

За інформацією з вечірнього звернення президента, дефіцит фінансування виробництва озброєнь планують частково покрити саме через керований експорт певних видів зброї. Це дасть змогу акумулювати кошти на масштабування виробництва тих систем, які першочергово потрібні українським підрозділам, зокрема ударних і розвідувальних дронів.

За словами Зеленського, деякі типи озброєнь в Україні виробляють у значно більших обсягах, ніж це необхідно для внутрішніх потреб. Як приклад він назвав морські дрони, які вже є в надлишку на внутрішньому ринку, а також окремі протитанкові засоби й інші сучасні системи, виробничі обсяги яких можна спрямувати на експорт без шкоди для оборони.

Президент окреслив чітку ієрархію пріоритетів використання ресурсів: перш за все — забезпечення бригад на фронті, далі — поповнення українських арсеналів, і лише на третьому місці — контрольований експорт. Саме дотримання цієї послідовності, за його словами, гарантуватиме, що експорт не підірве боєготовність збройних сил.

Також анонсовано створення трьох нових експортних платформ. Перша з них орієнтована на взаємодію з США, друга — на співпрацю з європейськими партнерами, третя — на роботу з іншими державами, які виявили інтерес до української зброї та надавали країні підтримку. Метою платформ є розширення спільного виробництва, залучення компонентів і майданчиків партнерів та посилення кооперації в оборонній промисловості.

Зеленський наголосив, що Україна не прагне займатися "збройною благодійністю" й не надаватиме озброєнь тим, хто не підтримує її незалежність. Експортні угоди, за його словами, проходитимуть строгий відбір: співпраця можлива лише з тими партнерами, які справді допомагали Україні, і за умов надійного контролю, щоб українські технології не потрапили до рук Росії чи її посібників.

Окремо президент відзначив високий інтерес світових партнерів до спільних проєктів і до виробів "battle-tested", які створюють українські компанії та армія. Самі виробники та оборонні підприємства, за словами Зеленського, бачать попит на українські рішення і готові розширювати виробництво разом із закордонними партнерами.

"Багато про це говорили наші українські компанії, компанії-виробники зброї. Багато інтересу у світі до спільних проєктів з Україною для виробництва зброї. Є й чіткий попит на нашу зброю. Відповідно, завдяки саме керованому експорту ми зможемо акумулювати гроші на більше виробництво тих речей, які потрібні нашій армії", — додав президент.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія зазнала величезних втрат і не має сил для нового великого наступу.

Також Фокус писав, що президент України висловив готовність до переговорів із президентами США та РФ Дональдом Трампом і Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.