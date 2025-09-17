Росія зазнала величезних втрат і не має сил для нового великого наступу, — Зеленський

Президент України під час спільного брифінгу з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою у Києві розповів про результати літнього наступу росіян та про те, яку допомогу отримає Україна від союзників. Окремо очільник держави попередив, що ЗС РФ продовжать атакувати українські енергетичні та залізничні об'єкти.

"Чотири основні напрямки були обрані Росією по всіх документах, по всіх даних розвідок. І так, у принципі, ми не знали тільки послідовність, але це відбувалося. Наступ на Сумському напрямку. Новопавлівська операція. Покровська операція як одна з основних. І Запорізький напрямок. Це чотири щодо яких ми бачили відповідні дані", — зазначив Володимир Зеленський, зауваживши, що росіяни провалили Сумську операцію. Фокус зібрав все найцікавіше із виступу президента України.

Зеленський під час зустрічі із Робертою Метсолою зробив кілька заяв Фото: Офіс президента

Про наступ ЗС РФ та втрати росіян

За його словами, росіяни понесли великі втрати в особовому складі. Президент України впевнений, що на сьогодні окупанти відмовились від цього напрямку та перекинули сили на інший, де "вони понесли ще більше втрат", — додав Зеленський.

За його словами, про ці втрати буде окремо повідомлено впродовж найближчих діб.

"І залишаться з двома операціями. На наш погляд, за рахунок вдалих кроків українських Збройних сил вони втратили багато особового складу для того, щоб нанести сильні, додаткові ці дві операції, про які я вже сказав. Я думаю, що на сьогодні у них не буде вистачати сил щодо масових операцій", — наголосив Зеленський.

Про удари ЗС РФ по цивільній інфраструктурі України

Президент України впевнений, що Росія надалі намагається створити Україні проблеми з логістикою, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

"Достатньо довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах, особливо по нашій енергетиці і по залізничних об'єктах… Вони будуть це продовжувати, це зрозуміло. Ми зі свого боку робили деякі операції у відповідь. І я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що в Росії є великий суспільний резонанс через цю операцію, але не уточнив, що саме це за операція, але за його словами, РФ хоче такого самого суспільного резонансу в Україні, як і у неї.

"Ось приблизно наше розуміння того, що відбувається. Зробити нам проблеми з логістикою. Ну і готуються вони, як ми готуємось до опалювального сезону, так і вони готуються до опалювального сезону. У них там свої є вже черги. Я думаю, діємо правильно", — сказав Президент.

Про фінансування війни в Україні

Також президент України зауважив, що у разі продовження війни на 2026 рік треба знайти додаткові 60 млрд доларів.

"Під час війни, ціна цієї війни, для прикладу, на сьогодні, і який у нас є виклик — ціна на один рік становить 120 млрд доларів", — зазначив Зеленський.

За його словами, половина цієї суми (60 млрд доларів) надходить з українського бюджету.

Водночас як підкреслив президент, "ще 60 млрд доларів я маю знайти наступного року".

"Я сподіваюсь, що ми завершимо цю війну, але у будь-якому випадку, план "А" полягає у тому, аби завершити. План "Б" — це 120 млрд. Тож, це великий виклик", — повідомив Зеленський.

Він уточнив, що не каже, що ці кошти, така велика сума, знадобиться у мирний час, для прикладу — в умовах запровадження режиму припинення вогню або дії надійних гарантій безпеки у перші 10 років. Також Зеленський розповів, яку зброю союзники закуплять у США для України.

Про допомогу для України від союзників

У перших пакетах ініціативи "Список пріоритетних вимог України" (PURL) союзники закуплять в США ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot і снаряди для ракетно-артилерійських систем підвищеної мобільності Himars.

"Ми отримали понад 2 млрд грошей від наших партнерів спеціально для програми PURL. Ми отримаємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь у нас буде 3,5-3,6 млрд", — сказав Зеленський.

Як зазначив президент України, перші два пакети закупівлі американської зброї становитимуть по 500 млн доларів.

"У цих пакетах, я не буду говорити усі деталі, точно будуть ракети для "Петріот" і [снаряди] для "Хаймарс", — наголосив Зеленський.

Також президент України зауважив, що зараз команди працюють над його черговою зустріччю із президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповідав, що восени 2025 року Москва планує ще дві масштабні атаки, проте ситуація для ворога складніша, ніж вони доповідали Путіну.

А за прогнозом голови підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федіра Веніславського, війна Росії проти України може завершитися вже через 107 днів. На його думку, нинішній конфлікт перебуває у позиційному глухому куті, а міжнародні та економічні фактори створюють сприятливі умови для швидкого переходу до дипломатичного врегулювання.