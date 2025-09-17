Россия понесла огромные потери и не имеет сил для нового большого наступления, — Зеленский

Президент Украины во время совместного брифинга с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой в Киеве рассказал о результатах летнего наступления россиян и о том, какую помощь получит Украина от союзников. Отдельно глава государства предупредил, что ВС РФ продолжат атаковать украинские энергетические и железнодорожные объекты.

"Четыре основных направления были выбраны Россией по всем документам, по всем данным разведок. И да, в принципе, мы не знали только последовательность, но это происходило. Наступление на Сумском направлении. Новопавловская операция. Покровская операция как одна из основных. И Запорожское направление. Это четыре по которым мы видели соответствующие данные", — отметил Владимир Зеленский, отметив, что россияне провалили Сумскую операцию. Фокус собрал все самое интересное из выступления президента Украины.

Зеленский во время встречи с Робертой Метсолой сделал несколько заявлений Фото: Офис президента

О наступлении ВС РФ и потерях россиян

По его словам, россияне понесли большие потери в личном составе. Президент Украины уверен, что на сегодня оккупанты отказались от этого направления и перебросили силы на другое, где "они понесли еще больше потерь", — добавил Зеленский.

По его словам, об этих потерях будет отдельно сообщено в течение ближайших суток.

"И останутся с двумя операциями. На наш взгляд, за счет удачных шагов украинских Вооруженных сил они потеряли много личного состава для того, чтобы нанести сильные, дополнительные эти две операции, о которых я уже сказал. Я думаю, что на сегодня у них не будет хватать сил для массовых операций", — подчеркнул Зеленский.

Об ударах ВС РФ по гражданской инфраструктуре Украины

Президент Украины уверен, что Россия в дальнейшем пытается создать Украине проблемы с логистикой, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

"Достаточно долгое время россияне били по нашим гражданским объектам, особенно по нашей энергетике и по железнодорожным объектам... Они будут это продолжать, это понятно. Мы в свою очередь делали некоторые ответные операции. И я считаю, что они также были хорошими. Очень хорошие результаты. Одна операция шла два месяца", — сказал Зеленский.

Он отметил, что в России есть большой общественный резонанс из-за этой операции, но не уточнил, что именно это за операция, но по его словам, РФ хочет такого же общественного резонанса в Украине, как и у нее.

"Вот примерно наше понимание того, что происходит. Сделать нам проблемы с логистикой. Ну и готовятся они, как мы готовимся к отопительному сезону, так и они готовятся к отопительному сезону. У них там свои есть уже очереди. Я думаю, действуем правильно", — сказал Президент.

О финансировании войны в Украине

Также президент Украины отметил, что в случае продолжения войны на 2026 год надо найти дополнительные 60 млрд долларов.

"Во время войны, цена этой войны, например, на сегодня, и какой у нас есть вызов — цена на один год составляет 120 млрд долларов", — отметил Зеленский.

По его словам, половина этой суммы (60 млрд долларов) поступает из украинского бюджета.

В то же время как подчеркнул президент, "еще 60 млрд долларов я должен найти в следующем году".

"Я надеюсь, что мы завершим эту войну, но в любом случае, план "А" заключается в том, чтобы завершить. План "Б" — это 120 млрд. Поэтому, это большой вызов", — сообщил Зеленский.

Он уточнил, что не говорит, что эти средства, такая большая сумма, понадобится в мирное время, например — в условиях введения режима прекращения огня или действия надежных гарантий безопасности в первые 10 лет. Также Зеленский рассказал, какое оружие союзники закупят у США для Украины.

О помощи для Украины от союзников

В первых пакетах инициативы "Список приоритетных требований Украины" (PURL) союзники закупят в США ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и снаряды для ракетно-артиллерийских систем повышенной мобильности Himars.

"Мы получили более 2 млрд денег от наших партнеров специально для программы PURL. Мы получим за октябрь еще дополнительные деньги. Я думаю, где-то у нас будет 3,5-3,6 млрд", — сказал Зеленский.

Как отметил президент Украины, первые два пакета закупки американского оружия составят по 500 млн долларов.

"В этих пакетах, я не буду говорить все детали, точно будут ракеты для "Пэтриот" и [снаряды] для "Хаймарс", — подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины отметил, что сейчас команды работают над его очередной встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, Владимир Зеленский рассказывал, что осенью 2025 года Москва планирует еще две масштабные атаки, однако ситуация для врага сложнее, чем они докладывали Путину.

А по прогнозу председателя подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Федора Вениславского, война России против Украины может завершиться уже через 107 дней. По его мнению, нынешний конфликт находится в позиционном тупике, а международные и экономические факторы создают благоприятные условия для быстрого перехода к дипломатическому урегулированию.